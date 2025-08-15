Путин поинтересовался у своего окружения, нужно ли прекращать войну: какой получил ответ

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин перед своей встречей с президентом США Дональдом Трампом на Аляске в четверг, 14 августа, провел совещание с "высшим руководством" РФ. Такая встреча могла понадобиться диктатору, чтобы проверить, кто первым предложит договориться с Трампом и заключить перемирие. Это все понимали, поэтому предлагать такое – никто не осмелился. Но, с другой стороны, Путин чувствует, что договариваться надо, если отказать Трампу, он обидится и закопает РФ-экономику. Такое мнение высказал журналист и обозреватель Иван Яковина.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Иван Яковина продолжает, вот и выхолит, что в результате все мрачно поддержали решение продолжать войну. И Путину придется самому решать – договариваться с Трампом или нет.
Читайте также на портале "Комментарии" — во время пресс-конференции в Белом доме американский лидер Дональд Трамп заявил, что постарается вернуть часть "ценной территории", оккупированной Россией во время войны, обратно Украине. Однако не обошлось без намеков на тот же "обмен территориями", при этом вопросов стало еще больше, чем ответов. Какие можно сделать выводы из новых заявлений Трампа? Есть ли варианты, что на встрече могут быть приняты действительно важные решения? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.