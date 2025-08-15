Путин поинтересовался у своего окружения, нужно ли прекращать войну: какой получил ответ

Российский диктатор Владимир Путин перед своей встречей с президентом США Дональдом Трампом на Аляске в четверг, 14 августа, провел совещание с "высшим руководством" РФ. Такая встреча могла понадобиться диктатору, чтобы проверить, кто первым предложит договориться с Трампом и заключить перемирие. Это все понимали, поэтому предлагать такое – никто не осмелился. Но, с другой стороны, Путин чувствует, что договариваться надо, если отказать Трампу, он обидится и закопает РФ-экономику. Такое мнение высказал журналист и обозреватель Иван Яковина.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Однако Путин не хочет брать на себя личную ответственность за остановку войны. Для принятия настолько серьезного решения ему нужна не менее серьезная поддержка, вероятность появления которой он сам искоренил. Думаю, на закрытой части совещания он говорил своим миньонам: "Так, теперь давайте прямо абсолютно честно: кто за перемирие? Обещаю, что не буду наказывать тех, кто за". И хотя за перемирие – почти все, никто вслух этого не скажет: напуганы до усрачки", – отметил журналист.

Иван Яковина продолжает, вот и выхолит, что в результате все мрачно поддержали решение продолжать войну. И Путину придется самому решать – договариваться с Трампом или нет.

"Я думаю, он все равно договорится, но ему очень тяжело это дастся, так как вся ответственность ляжет исключительно на его плечи", – констатировал обозреватель.

