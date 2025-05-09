Путин "поиздевался" над Лукашенко и Пашиняном на параде в Москве

Российский диктатор Владимир Путин пригласил на парад в Москву 9 мая почти 30 иностранных лидеров, в том числе лидера Беларуси Александра Лукашенко и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Оба рассоренных лидера организаторы Дня победы в Москве посадили рядом.

Владимир Путин и Си Цзиньпин на параде в Москве. Фото из открытых источников

9 мая в Москве состоялся парад победы, где центральными фигурами стали российский диктатор Владимир Путин и сидевшие рядом глава Китая Си Цзиньпин.

Белорусского диктатора Александра Лукашенко посадили как можно дальше от Путина и центра трибуны. Кроме того, лидер Белоруссии оказался рядом с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Они уже давно относятся враждебно друг к другу, что было заметно и на параде в Москве.

Никол Пашинян и Александр Лукашенко на параде в Москве

Конфликт между Лукашенко и Пашиняном произошел после решения Армении созвать заседание ОДКБ из-за конфликта с Азербайджаном. Однако Лукашенко обвинил Пашиняна в невозможности самостоятельно разрешить ситуацию с соседней страной.

Уже в следующем году Лукашенко совершил визит в Азербайджан, где выразил поддержку Баку. В ответ Пашинян заявил, что "один из руководителей стран ОДКБ заявляет, что принимал участие в подготовке войны, поощрял, верил и желал победы Азербайджану". Как следствие, армянский лидер сообщил, что больше никогда не будет посещать Беларусь, пока там руководит Лукашенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко оценил парад в Москве на 9 мая.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле ответили, приглашали ли Януковича на День победы в Москву.