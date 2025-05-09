logo

BTC/USD

102950.60

ETH/USD

2330.70

LTC/USD

98.40

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

47.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин "поиздевался" над Лукашенко и Пашиняном на параде в Москве
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин "поиздевался" над Лукашенко и Пашиняном на параде в Москве

Лукашенко и Пашинян сидели рядом на День победы в Москве, а Путин находился как можно дальше от них.

сегодня, 14:17
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин пригласил на парад в Москву 9 мая почти 30 иностранных лидеров, в том числе лидера Беларуси Александра Лукашенко и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Оба рассоренных лидера организаторы Дня победы в Москве посадили рядом.

Путин "поиздевался" над Лукашенко и Пашиняном на параде в Москве

Владимир Путин и Си Цзиньпин на параде в Москве. Фото из открытых источников

9 мая в Москве состоялся парад победы, где центральными фигурами стали российский диктатор Владимир Путин и сидевшие рядом глава Китая Си Цзиньпин.

Белорусского диктатора Александра Лукашенко посадили как можно дальше от Путина и центра трибуны. Кроме того, лидер Белоруссии оказался рядом с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Они уже давно относятся враждебно друг к другу, что было заметно и на параде в Москве.

Путин ”поиздевался” над Лукашенко и Пашиняном на параде в Москве - фото 2

Никол Пашинян и Александр Лукашенко на параде в Москве

Конфликт между Лукашенко и Пашиняном произошел после решения Армении созвать заседание ОДКБ из-за конфликта с Азербайджаном. Однако Лукашенко обвинил Пашиняна в невозможности самостоятельно разрешить ситуацию с соседней страной.

Уже в следующем году Лукашенко совершил визит в Азербайджан, где выразил поддержку Баку. В ответ Пашинян заявил, что "один из руководителей стран ОДКБ заявляет, что принимал участие в подготовке войны, поощрял, верил и желал победы Азербайджану". Как следствие, армянский лидер сообщил, что больше никогда не будет посещать Беларусь, пока там руководит Лукашенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко оценил парад в Москве на 9 мая.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле ответили, приглашали ли Януковича на День победы в Москву.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости