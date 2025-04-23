Путин получил «подарок судьбы» и теперь хочет полностью уничтожить Украину

Если США выйдут из переговоров, как угрожают, то это станет серьезным ударом для Кремля, считает дипломат, бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко.

Владимир Путин

По его убеждению, для кремлевского диктатора Владимира Путина президент Дональд Трамп – это шанс на спасение. Американский президент, считает дипломат, играет на руку Кремлю, а потому Москва будет всячески стремиться удержать США в диалоге. Если же Америка действительно выйдет из переговоров, Путин окажется наедине с Европой, не сдерживающей антироссийских действий.

Европа в таком случае, по словам Огрызко, сможет сплотиться и оказывать более активное противодействие Кремлю. Германия уже наращивает производство вооружения для Украины, Балтийские страны и Великобритания формируют мощный северный фланг обороны, в то время как Украина вместе с Польшей и Румынией укрепляет южное направление.

Как говорит Огрызко, московские мечты о том, что у Украины никогда не будет армии, разбиваются о реальность. Он убежден, что Путин боится не столько расширения НАТО, сколько самого существования Украины как государства.

"Именно это – кость в горле Путина. Он же начинал войну не для того, чтобы захватить четыре области. Его цель заключалась в том, чтобы Украины не стало", — заявил Огрызко.

По мнению Огрызко, Лондонские переговоры могут стать переломными. Если европейцы и украинцы смогут убедить Вашингтон в необходимости защиты европейской безопасности, особенно в контексте Украины, Кремль останется наедине со своими нереалистичными требованиями.

Огрызко также подчеркнул, что Путин возлагает большие надежды на потенциальное партнерство с Трампом в надежде на возобновление экономических связей с США. При этом он добавил, что Трамп для Путина является подарком судьбы, и диктатор с его помощью и дальше планирует давить на Украину и Европу.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин изо всех сил цепляется за Трампа.



