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Путин получил «подарок судьбы» и теперь хочет полностью уничтожить Украину

Путин сделает все для того, чтобы Трамп не вышел из переговоров, потому что с его помощью он собирается уничтожить Украину

сегодня, 11:38
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Ткачик Олеся

Если США выйдут из переговоров, как угрожают, то это станет серьезным ударом для Кремля, считает дипломат, бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко.

Путин получил «подарок судьбы» и теперь хочет полностью уничтожить Украину

Владимир Путин

По его убеждению, для кремлевского диктатора Владимира Путина президент Дональд Трамп – это шанс на спасение. Американский президент, считает дипломат, играет на руку Кремлю, а потому Москва будет всячески стремиться удержать США в диалоге. Если же Америка действительно выйдет из переговоров, Путин окажется наедине с Европой, не сдерживающей антироссийских действий.

Европа в таком случае, по словам Огрызко, сможет сплотиться и оказывать более активное противодействие Кремлю. Германия уже наращивает производство вооружения для Украины, Балтийские страны и Великобритания формируют мощный северный фланг обороны, в то время как Украина вместе с Польшей и Румынией укрепляет южное направление.

Как говорит Огрызко, московские мечты о том, что у Украины никогда не будет армии, разбиваются о реальность. Он убежден, что Путин боится не столько расширения НАТО, сколько самого существования Украины как государства.

"Именно это – кость в горле Путина. Он же начинал войну не для того, чтобы захватить четыре области. Его цель заключалась в том, чтобы Украины не стало", — заявил Огрызко.

По мнению Огрызко, Лондонские переговоры могут стать переломными. Если европейцы и украинцы смогут убедить Вашингтон в необходимости защиты европейской безопасности, особенно в контексте Украины, Кремль останется наедине со своими нереалистичными требованиями.

Огрызко также подчеркнул, что Путин возлагает большие надежды на потенциальное партнерство с Трампом в надежде на возобновление экономических связей с США. При этом он добавил, что Трамп для Путина является подарком судьбы, и диктатор с его помощью и дальше планирует давить на Украину и Европу.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин изо всех сил цепляется за Трампа.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LotnJvxXw84
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