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Путин получил приглашение на международный саммит лидеров мира

Владимир Путин может поехать в ЮАР на саммит лидеров G20.

сегодня, 16:57
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Автор:
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Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин получил приглашение для участия в саммите лидеров G20 в Южной Африке. Однако неизвестно, поедет ли на международное мероприятие глава Кремля.

Путин получил приглашение на международный саммит лидеров мира

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев рассказал российским СМИ, что Владимир Путин был приглашен в Йоханнесбург на саммит лидеров G20. Предложение направил президент ЮАР Сирил Рамафоса, который примет международное мероприятие в своей стране в ноябре этого года.

"На прошлой неделе мы получили официальное приглашение. Это обращение главы государства — президента ЮАР — к своим коллегам. Оно носит циркулярный характер и отвечает той процедуре, которая есть в "двадцатке"", — сказал Бердыев.

Несмотря на официальное приглашение в России сомневаются, что Путин поедет на международный форум в ЮАР. По словам Бердыева, в последние годы на G20 и других мероприятих российского диктатора заменяет глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Предполагать решение главы государства не стал бы, но если отталкиваться от практики последних лет, наверное, в случае участия не на уровне главы государства такой сценарий вполне вероятен", — добавил Бердыев.

Отметим, что после полномасштабного вторжения России в Украину Путин снизил количество международных визитов. Кроме того, российский диктатор посещает только азиатские страны, за исключением Беларуси.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 19 июня состоялся телефонный разговор Путина и Си Цзиньпина.

Также "Комментарии" писали, что украинский дипломат Сергей Кислица ответил на призывы президента США Дональда Трампа вернуть Россию в G8.



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