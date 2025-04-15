Путин понял, как влиять на Трампа и Виткоффа: у мирных украинцев впереди страшные времена

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Ткачик Олеся
Последние заявления американского президента Дональда Трампа об Украине можно считать констатацией беспомощности, убежден политолог Михаил Самусь.
Владимир Путин
По его мнению, дальше Соединенные Штаты будут пытаться дистанцироваться от российской войны против Украины. При этом, прогнозирует эксперт, кремлевский диктатор Владимир Путин будет бить по украинским городам баллистикой. Эксперт убежден, что диктатор будет делать именно так, потому что на фронте он не может добиться ничего существенного.
По его мнению, в этой ситуации положительным для Украины сценарием является прогресс в переговорах США с Ираном, что может привести к дальнейшему падению цен на нефть. А этот шаг в конечном счете приведет к истощению России и Путина на фоне глобального экономического кризиса, который сейчас начинает разгораться.
Эксперт считает, что на самом деле это не самый плохой сценарий, в любом случае он не предусматривает позор "примирения" с россиянами и позор заключения колониального соглашения с трампистами.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , до каких пор Путин, по мнению Трампа, должен завершить войну в Украине.
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