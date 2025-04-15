Путин понял, как влиять на Трампа и Виткоффа: у мирных украинцев впереди страшные времена

Последние заявления американского президента Дональда Трампа об Украине можно считать констатацией беспомощности, убежден политолог Михаил Самусь.

Владимир Путин

По его мнению, дальше Соединенные Штаты будут пытаться дистанцироваться от российской войны против Украины. При этом, прогнозирует эксперт, кремлевский диктатор Владимир Путин будет бить по украинским городам баллистикой. Эксперт убежден, что диктатор будет делать именно так, потому что на фронте он не может добиться ничего существенного.

"А убивая украинцев, незащищенных от баллистики системами противоракетной обороны, Пуйло достигает глобального резонанса и давления на психику украинских граждан, украинского общества, украинской власти, а также Трампа, Виткоффа и т.д. Фактически, Пуйло, убивая украинцев будет пытаться доказать, что он побеждает Украину, потому что оккупация еще одного села на Донбассе не производит ответного впечатления на Белый дом", — подчеркнул Самусь.

По его мнению, в этой ситуации положительным для Украины сценарием является прогресс в переговорах США с Ираном, что может привести к дальнейшему падению цен на нефть. А этот шаг в конечном счете приведет к истощению России и Путина на фоне глобального экономического кризиса, который сейчас начинает разгораться.

"При этом для нас ничего не меняется: максимальное усиление Сил обороны и оборонной промышленности Украины (разработки ЗРК должны выходить на первый план). Европа будет играть в поддержке Украины центральное место", — подчеркнул Самусь.

Эксперт считает, что на самом деле это не самый плохой сценарий, в любом случае он не предусматривает позор "примирения" с россиянами и позор заключения колониального соглашения с трампистами.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , до каких пор Путин, по мнению Трампа, должен завершить войну в Украине.



