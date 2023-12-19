Путин попытался объяснить, почему начал войну против Украины в 2014 году

Президент России Владимир Путин в очередной раз повторил нарративы российской пропаганды и заявил, что российские войска захватили Крым, иначе там была бы "резня". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Президент России Владимир Путин объяснил, почему начал войну. Фото из открытых источников

Владимир Путин выступил на расширенной коллегии Министерства обороны РФ, где сделал несколько заявлений по поводу войны в Украине. В одной из них российский диктатор попытался объяснить, почему армия России вошла на территорию Украины, оккупировала и аннексировала Крым в 2014 году. Российский президент в этом обвинил коллективный Запад.

"Запад развязал в 2014 году войну в Украине. В Крыму была бы резня, если бы Россия не присоединила полуостров после государственного переворота в Киеве", — сказал Путин.

Кроме того, Путин заявил, что Россия, начавшая полное масштабное вторжение в Украину, является ее гарантом независимости.

"Единственным гарантом суверенитета и целостности Украины была Россия", – заявил Владимир Путин.

Напомним, что в 2014 году Россия оккупировала часть Донбасса и Крыма. Сначала Путин говорил, что на полуострове не присутствовали российские военные, однако впоследствии президент РФ несколько раз прямо сказал, что аннексия произошла благодаря его приказу к российской армии.

В 2022 году Владимир Путин объявил полномасштабное вторжение в Украину, мотивируя это демилитаризацией и денацификацией. Несмотря на заявления президента РФ, мировое сообщество осудило действия России и раскритиковало аргументы Путина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин рассказал, когда планирует закончить войну в Украине.

Также "Комментарии" сообщал, что украинская разведка назвала цель Путина в войне, которая должна быть исполнена до выборов в России.