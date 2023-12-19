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Путин попытался объяснить, почему начал войну против Украины в 2014 году

Владимир Путин заявил, что Россия напала на Украину в 2014 году, чтобы остановить "резню" в Крыму.

сегодня, 14:12
Автор:
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Slava Kot
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Президент России Владимир Путин в очередной раз повторил нарративы российской пропаганды и заявил, что российские войска захватили Крым, иначе там была бы "резня". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Путин попытался объяснить, почему начал войну против Украины в 2014 году

Президент России Владимир Путин объяснил, почему начал войну. Фото из открытых источников

Владимир Путин выступил на расширенной коллегии Министерства обороны РФ, где сделал несколько заявлений по поводу войны в Украине. В одной из них российский диктатор попытался объяснить, почему армия России вошла на территорию Украины, оккупировала и аннексировала Крым в 2014 году. Российский президент в этом обвинил коллективный Запад.

"Запад развязал в 2014 году войну в Украине. В Крыму была бы резня, если бы Россия не присоединила полуостров после государственного переворота в Киеве", — сказал Путин.

Кроме того, Путин заявил, что Россия, начавшая полное масштабное вторжение в Украину, является ее гарантом независимости.

"Единственным гарантом суверенитета и целостности Украины была Россия", – заявил Владимир Путин.

Напомним, что в 2014 году Россия оккупировала часть Донбасса и Крыма. Сначала Путин говорил, что на полуострове не присутствовали российские военные, однако впоследствии президент РФ несколько раз прямо сказал, что аннексия произошла благодаря его приказу к российской армии.

В 2022 году Владимир Путин объявил полномасштабное вторжение в Украину, мотивируя это демилитаризацией и денацификацией. Несмотря на заявления президента РФ, мировое сообщество осудило действия России и раскритиковало аргументы Путина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин рассказал, когда планирует закончить войну в Украине.

Также "Комментарии" сообщал, что украинская разведка назвала цель Путина в войне, которая должна быть исполнена до выборов в России.



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