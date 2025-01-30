Путин поручил Медведеву взяться за еще одну грязную работу

Главная марионетка Кремля и бывший президент Медведев после мобилизации в РФ принялся создавать мигрантов с наркоманией и опасными болезнями. По его словам, их нужно немедленно выдворять из России. Об этом пишут российские паблики

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

"Речь идет о проблемах, требующих действительно неотложного внимания и решения. Одна из них и одна из самых острых – это ситуация с теми иностранцами, у которых обнаружены опасные болезни, а также употребляющих наркотики или психотропные препараты. В общем, здесь подход должен быть очень прост, их надо выдворять немедленно. Без этого невозможно в полной мере обеспечить и эпидемиологическую безопасность граждан нашей страны и противодействовать наркомании, а значит, преступности и другим опасным явлениям",- сказал он.

Медведев поручил разработать меры по ускоренному выдворению мигрантов с опасными болезнями или наркоманией, ведь эту задачу поставил Путин.

"Максимально быстро. Соответственно нужно исключить возможность остаться в России и легализоваться для дальнейшей жизни. Здесь соображения гуманитарного порядка работать не должны, поскольку у нас своих больных хватает, и наркоманов тоже хватает. Ими надо заниматься, а не теми, кто еще и не является гражданином нашего государства. Для решения этих системных проблем президент поставил в своем поручении жесткие сроки до 1 февраля", — заявил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Медведев сказал, на каких условиях Кремль пойдет на переговоры с Киевом. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому якобы опасно участвовать в выборах, поэтому он будет затягивать переговоры по урегулированию войны.

По словам Медведева, возможность диалога между Киевом и Москвой существует, но Россия готова к нему только на своих условиях. Он также повторил нарратив Кремля о том, что Зеленский якобы утратил легитимность как глава государства.