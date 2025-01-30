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Путин поручил Медведеву взяться за еще одну грязную работу

Медведев теперь будет выставлять из РФ "опасных" для РФ мигрантов

сегодня, 21:25
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Лиля Воробьева

Главная марионетка Кремля и бывший президент Медведев после мобилизации в РФ принялся создавать мигрантов с наркоманией и опасными болезнями. По его словам, их нужно немедленно выдворять из России. Об этом пишут российские паблики

Путин поручил Медведеву взяться за еще одну грязную работу

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

"Речь идет о проблемах, требующих действительно неотложного внимания и решения. Одна из них и одна из самых острых – это ситуация с теми иностранцами, у которых обнаружены опасные болезни, а также употребляющих наркотики или психотропные препараты. В общем, здесь подход должен быть очень прост, их надо выдворять немедленно. Без этого невозможно в полной мере обеспечить и эпидемиологическую безопасность граждан нашей страны и противодействовать наркомании, а значит, преступности и другим опасным явлениям",- сказал он.

Медведев поручил разработать меры по ускоренному выдворению мигрантов с опасными болезнями или наркоманией, ведь эту задачу поставил Путин.

"Максимально быстро. Соответственно нужно исключить возможность остаться в России и легализоваться для дальнейшей жизни. Здесь соображения гуманитарного порядка работать не должны, поскольку у нас своих больных хватает, и наркоманов тоже хватает. Ими надо заниматься, а не теми, кто еще и не является гражданином нашего государства. Для решения этих системных проблем президент поставил в своем поручении жесткие сроки до 1 февраля", — заявил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Медведев сказал, на каких условиях Кремль пойдет на переговоры с Киевом. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому якобы опасно участвовать в выборах, поэтому он будет затягивать переговоры по урегулированию войны.

По словам Медведева, возможность диалога между Киевом и Москвой существует, но Россия готова к нему только на своих условиях. Он также повторил нарратив Кремля о том, что Зеленский якобы утратил легитимность как глава государства.



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