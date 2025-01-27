Путин посетил скорбное мероприятие без охраны: что изменилось (ФОТО)

"На 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда Владимир Путин по традиции возложил цветы к монументу "Мать-Батькивщина". Но в этот раз людей, участвовавших в церемонии, держали на значительно большем расстоянии, чем в прошлом году", — отмечают в сети.

Как видно из фото, в 2024 году собравшиеся стояли на боковой дорожке центральной аллеи. В 2025 году их отодвинули еще дальше — на одну из аллей между братскими могилами. Таким образом, расстояние между Путиным и людьми увеличилось более чем в три раза: примерно с 10 метров до 35.

"Это, вероятно, было сделано для того, чтобы в трансляции находившиеся рядом с ним охранники президента не попали в кадр. На видео, опубликованном прессслужбой Кремля, видно, как Путин довольно долго идет один на фоне братских могил под мелодию , что придает атмосферности", — говорится в сообщениях.

На отдельных кадрах зафиксировано, как Путин, проходя, машет рукой находящимся на огромном расстоянии от него людям.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин удивился размеру российских зарплат . Российский диктатор Владимир Путин оторван от реальности и не осознает, сколько действительно зарабатывают россияне. После того, как Путину доложили о зарплатах в Москве, он не поверил и заявил, что они выше.

Владимир Путин принял участие в заседании Попечительского совета МГУ, в ходе которого поинтересовался средней зарплатой жителя Москвы. В ответ он услышал, что средняя зарплата в столице РФ колеблется в пределах 140–160 тысяч рублей (60–68 тысяч гривен). Российский диктатор не поверил в эту сумму и удивленно заявил: "Да ладно, выше… Невозможно. Средняя зарплата?".

