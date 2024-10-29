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Путин пошел на дикий шаг: чем и как РФ показывала свой ядерный удар

Военные маневры включали в себя запуск ядерной "тройки" России: ракет наземного, морского и воздушного базирования.

сегодня, 21:30
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Лиля Воробьева

  Россия провела испытания ракет большой дальности, имитируя массированный ядерный удар в ответ на возможную атаку противника. Об этом сообщает Reuters.

Путин пошел на дикий шаг: чем и как РФ показывала свой ядерный удар

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Учитывая рост геополитического напряжения и новые внешние угрозы, важно иметь современные и готовые к применению стратегические силы", — заявил президент РФ Владимир Путин, объявляя об обучении.

Маневры включали запуск российской ядерной "тройки":

  • ракет наземного базирования,
  • ракет морского базирования,
  • ракет воздушного базирования

В частности, межконтинентальную ракету "Ярс" запустили с космодрома Плесецк в направлении Камчатки, ракеты "Синевая" и "Булава" – с подлодок, а крылатые ракеты – из стратегических бомбардировщиков, по информации Минобороны.

Эти учения прошли после маневров 18 октября в Тверской области, где использовались межконтинентальные ракеты "Ярс", способные достичь целей на территории США.

Министр обороны Андрей Белоусов рассказал Путину, что главная цель учений – отработка массированного ядерного удара в ответ на потенциальную ядерную атаку противника.

Путин подчеркнул, что ядерное оружие будет применяться только как крайняя мера. "Хочу подчеркнуть, что мы не намерены участвовать в новой гонке вооружений, но будем обеспечивать уровень ядерных сил, необходимый для достаточности", — сказал он.

Он также добавил, что Россия переходит на новые ракетные системы с коротким временем подготовки к запуску, способные обходить противоракетные системы.

Как отмечает издание, испытания проходят на фоне войны в Украине, когда Россия предупреждает Запад, что готова ответить в случае, если США или их союзники предоставят Украине возможность наносить удары на глубокой территории России с помощью ракет большой дальности.

Reuters обращает внимание, что полномасштабная война с Украиной, которая длится уже более двух лет, по мнению российских официальных лиц, подходит к критически опасному этапу. Запад ищет новые способы поддержки Украины, в то время как российские войска активизируют свои действия на восточном направлении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что 29 октября президент РФ Владимир Путин объявил о начале учений стратегических ядерных сил, в ходе которых будут отрабатываться пуски ракет.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/putin-orders-strategic-nuclear-training-exercise-2024-10-29/
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