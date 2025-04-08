В России из-за вооруженной агрессии против Украины увеличивается количество проблем. Уже не хватает рабочей силы, ведь война забирает трудоспособное население. В Кремле нашли выход, объяснили в Центре противодействия дезинформации.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Отмечается, что российский диктатор Владимир Путин подписал закон, разрешающий работодателям привлекать к работе подростков 14-18 лет в выходные и нерабочие дни во время каникул.

"Подростки смогут официально работать, но исключительно по направлению государственной службы занятости и в составе так называемых "студенческих отрядов, пользующихся государственной поддержкой молодежных и детских объединений", — пояснили новое решение Путина в ЦПД.

В Центре подчеркнули, что такими решениями Кремль одновременно пытается решить острую проблему нехватки работников рабочих специальностей. Прежде всего, по данным центра, остро ощущается нехватка рабочей силы на предприятиях ВПК, возникшей в результате полномасштабной войны против Украины. Также Кремль пытается усилить идеологическую обработку подростков. Ведь их работа будет возможна исключительно под контролем государства.

"Несмотря на утверждение российской пропаганды об "успехах экономики РФ", ситуация ухудшается, в том числе и из-за "кадрового голода", что вынуждает власти России стимулировать привлечение детского труда", — отметили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним, что Кремль вовлекает в войну против Украины все больше граждан РФ. Очередное решение Госдумы, как писал портал "Комментарии", легализует роль русской церкви в войне.

В Центре противодействия дезинформации пояснили, что депутаты российской Госдумы планируют предоставить статус ветерана священнослужителям РПЦ, находящимся в зоне боевых действий не менее четырех месяцев.



