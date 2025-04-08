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Кречмаровская Наталия
В России из-за вооруженной агрессии против Украины увеличивается количество проблем. Уже не хватает рабочей силы, ведь война забирает трудоспособное население. В Кремле нашли выход, объяснили в Центре противодействия дезинформации.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Отмечается, что российский диктатор Владимир Путин подписал закон, разрешающий работодателям привлекать к работе подростков 14-18 лет в выходные и нерабочие дни во время каникул.
В Центре подчеркнули, что такими решениями Кремль одновременно пытается решить острую проблему нехватки работников рабочих специальностей. Прежде всего, по данным центра, остро ощущается нехватка рабочей силы на предприятиях ВПК, возникшей в результате полномасштабной войны против Украины. Также Кремль пытается усилить идеологическую обработку подростков. Ведь их работа будет возможна исключительно под контролем государства.
Напомним, что Кремль вовлекает в войну против Украины все больше граждан РФ. Очередное решение Госдумы, как писал портал "Комментарии", легализует роль русской церкви в войне.
В Центре противодействия дезинформации пояснили, что депутаты российской Госдумы планируют предоставить статус ветерана священнослужителям РПЦ, находящимся в зоне боевых действий не менее четырех месяцев.
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