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Путин послал сигнал «элите» в Украине: о чем готов вести торги

Кремлевский диктатор Владимир Путин фактически предложил парламентской «элите» устроить в Украине переворот, свергнуть президента Владимира Зеленского и договориться с ним о выгодных для себя условиях существования

сегодня, 11:54
Автор:
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Ткачик Олеся
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Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что теперь считает легитимными властями в Украине Верховную Раду и спикера Руслана Стефанчука. При этом он сослался на одно из положений Конституции, наиболее подходящее для "обоснования" его мнения.

Путин послал сигнал «элите» в Украине: о чем готов вести торги

Владимир Путин

На самом деле, говорит политолог Петр Олещук, если бы россияне тщательно читали Конституцию Украины, то увидели бы, что в ней указано, что Крым, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области — украинские. Если бы они выполнили Конституцию и убрались бы с чужих территорий, то и война закончилась бы. Но оккупанты делают только то, что им выгодно.

Именно поэтому, отметил политолог, своим заявлением кремлевский диктатор послал сигнал парламентским элитам.

"Устраивайте переворот, захватывайте власть, и мы с вами "договоримся" – я вам щедро отблагодарю. И уже потом можно будет "загнать народ в стойло", потому что бункерный свято верит в такую возможность",
– считает политолог.

По словам Олещука, российский диктатор уже давно и крепко зациклен на украинской "майдане" и очень сильно хочет устроить "майдан наоборот", и таким образом "отыграть это назад", хотя исходит из абсолютно неверного понимания природы майдана как такового.

"Для кремлевского вождя Майдан – это сугубо заговор и мятеж элит, подстрекаемых "коллективным Западом". Соответственно, "майдан наоборот" — это такой же сговор, но в его собственных интересах. Поэтому он и говорит о "нелегитимности" и "новой украинской власти" лично",
– говорит политолог.

Именно поэтому, по его мнению, Путин хочет послать сигнал украинским политикам, которые хотели бы вступить с ним в торги, что он сам лично стоит за этим процессом, и может гарантировать всестороннюю благодарность.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер Руслан Стефанчук уже отреагировал на слова Путина.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid035HGbjNfzJEAbVcVRfv5G77TxU8YfrFdhujJHq8oC67ju3qpaMYygvqTa3nnefv3Ql&id=100000541433652
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