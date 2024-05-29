Путин послал сигнал «элите» в Украине: о чем готов вести торги

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что теперь считает легитимными властями в Украине Верховную Раду и спикера Руслана Стефанчука. При этом он сослался на одно из положений Конституции, наиболее подходящее для "обоснования" его мнения.
Владимир Путин
На самом деле, говорит политолог Петр Олещук, если бы россияне тщательно читали Конституцию Украины, то увидели бы, что в ней указано, что Крым, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области — украинские. Если бы они выполнили Конституцию и убрались бы с чужих территорий, то и война закончилась бы. Но оккупанты делают только то, что им выгодно.
Именно поэтому, отметил политолог, своим заявлением кремлевский диктатор послал сигнал парламентским элитам.
По словам Олещука, российский диктатор уже давно и крепко зациклен на украинской "майдане" и очень сильно хочет устроить "майдан наоборот", и таким образом "отыграть это назад", хотя исходит из абсолютно неверного понимания природы майдана как такового.
Именно поэтому, по его мнению, Путин хочет послать сигнал украинским политикам, которые хотели бы вступить с ним в торги, что он сам лично стоит за этим процессом, и может гарантировать всестороннюю благодарность.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер Руслан Стефанчук уже отреагировал на слова Путина.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!