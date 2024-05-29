Путин послал сигнал «элите» в Украине: о чем готов вести торги

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что теперь считает легитимными властями в Украине Верховную Раду и спикера Руслана Стефанчука. При этом он сослался на одно из положений Конституции, наиболее подходящее для "обоснования" его мнения.

Владимир Путин

На самом деле, говорит политолог Петр Олещук, если бы россияне тщательно читали Конституцию Украины, то увидели бы, что в ней указано, что Крым, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области — украинские. Если бы они выполнили Конституцию и убрались бы с чужих территорий, то и война закончилась бы. Но оккупанты делают только то, что им выгодно.

Именно поэтому, отметил политолог, своим заявлением кремлевский диктатор послал сигнал парламентским элитам.

"Устраивайте переворот, захватывайте власть, и мы с вами "договоримся" – я вам щедро отблагодарю. И уже потом можно будет "загнать народ в стойло", потому что бункерный свято верит в такую возможность",

– считает политолог.

По словам Олещука, российский диктатор уже давно и крепко зациклен на украинской "майдане" и очень сильно хочет устроить "майдан наоборот", и таким образом "отыграть это назад", хотя исходит из абсолютно неверного понимания природы майдана как такового.

"Для кремлевского вождя Майдан – это сугубо заговор и мятеж элит, подстрекаемых "коллективным Западом". Соответственно, "майдан наоборот" — это такой же сговор, но в его собственных интересах. Поэтому он и говорит о "нелегитимности" и "новой украинской власти" лично",

– говорит политолог.

Именно поэтому, по его мнению, Путин хочет послать сигнал украинским политикам, которые хотели бы вступить с ним в торги, что он сам лично стоит за этим процессом, и может гарантировать всестороннюю благодарность.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер Руслан Стефанчук уже отреагировал на слова Путина.



