Путин послал своим элитам сигнал: откажется ли диктатор от "СВО", чтобы спасти экономику

Кремлевский диктатор Владимир Путин дал интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину и заявил о готовности встретиться с американским президентом Дональдом Трампом. Во время разговора он щедро раздавал комплименты новому президенту США и заявил, что победа Трампа на выборах 2020 года якобы была украдена. Как отметил в эфире 24 канала эксперт по международным вопросам Станислав Желиховский, поэтому интервью Путин пытался повлиять на российских чиновников, ведь далеко не все в Кремле поддерживают войну с Украиной.

Владимир Путин

При этом эксперт отметил, что с начала полномасштабного вторжения среди российских элит не было единства по поводу такого решения диктатора. Многие чиновники осознавали риски, поскольку имеют бизнес-интересы на Западе, а их дети учатся за границей. Однако Путин проигнорировал их опасения.

По словам эксперта, интервью Зарубину имело целью поддержку риторики Кремля и создание иллюзии стабильности. Вероятно, он был опубликован для того, чтобы элиты не надеялись на изменения в ближайшее время.

Что касается внешней политики, то, по мнению эксперта, Путин пытается демонстрировать готовность к переговорам, однако выдвигает условия, которые неприемлемы для Украины. Желиховский предположил, что он стремится вести диалог исключительно с президентом США, минуя украинскую сторону.

По его мнению, уже в ближайшее время станет ясно, что является настоящим приоритетом для Кремля – экономическая выживаемость или продолжение агрессии. В то же время команда Трампа рассматривает возможность новых санкций и пошлин против России, в то время как Путин, похоже, готов пожертвовать экономикой для достижения своих целей.

Эксперт не исключает, что ситуация может превратиться в противостояние между Трампом, заинтересованным в скором завершении войны, и Путиным, которого уже ничто не сдерживает.

"Здесь может произойти немалый поединок между Трампом, который хотел бы достигать своих целей, а завершение войны является для него срочным вопросом, и российским диктатором, которого уже ничто не останавливает. Он готов уничтожить экономику России для достижения своих целей", – отметил эксперт.

То есть, по словам Желиховского, российский диктатор может пожертвовать миллионами жизней и экономической стабильностью страны во исполнение своих давних планов по Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в соцсетях появился план завершения войны за 100 дней.



