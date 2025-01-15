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Путин послал Трампу красноречивый сигнал по Крыму: о чем он

Путин провел совещание по Крыму, чтобы послать Трампу четкий сигнал

сегодня, 17:52
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Ткачик Олеся

Кремлевский диктатор Владимир Путин провел совещание по развитию Крыма и Севастополя. На первый взгляд это могло выглядеть как рутинное событие, присущее стилю советских и постсоветских бюрократов, которые любят публичные заседания с трансляцией в телевизионных программах, отметил в колонке для "Крым.Реалии" политический обозреватель Виталий Портников.

Путин послал Трампу красноречивый сигнал по Крыму: о чем он

Владимир Путин

Впрочем, по его мнению, выбор времени для проведения такого совещания совсем не случаен. Эксперт убежден, что на самом деле Путин не занимается вопросами загрязнения моря у крымских берегов или развитием детских площадок, о которых отчитывался российский "глава Крыма" Сергей Аксенов. В то же время, говорит Портников, главной целью мероприятия было послать сигнал новой администрации США во главе с Дональдом Трампом: для Кремля Крым и Севастополь являются "обычными регионами России", и именно так к ним следует относиться.

Портников подразумевает, что Кремль не устраивает подход Вашингтона, сосредоточенный на прекращении огня, о чем ранее заявляли как Трамп, так и его команда. Москва же настаивает на так называемом "всеобъемлющем мире", который, по словам Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, должен включать признание российского статуса оккупированных территорий, прежде всего Крыма и Севастополя.

"А что же тогда устраивает, что такое "всеобъемлющий мир"? Возможно, для Путина первым шагом, который бы продемонстрировал, что он начинает добиваться преимущества в переговорах об окончании российско-украинской войны, стало бы признание российского статуса оккупированных регионов — прежде всего Крыма и Севастополя, разумеется. Сам Путин утверждал, что признание российского статуса аннексированных территорий — чуть ли не предварительное условие начала мирных переговоров. Так почему бы снова не напомнить о Крыме, почему бы не поговорить о "достижениях" аннексированного региона так, будто нет 11 лет конфликта и трех лет великой войны — войны, которая и в Крым пришла", — говорит Портников.

По его словам, Путин принес в Крым не только регулярные репрессии, но и настоящую войну, а также масштабную экологическую катастрофу и теперь вовсю пытается легитимизировать эти преступления, придать им легальный статус.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что россияне хотят зайти еще в одну область, чтобы улучшить свои переговорные позиции.




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Источник: https://ru.krymr.com/a/vitaliy-portnikov-zachem-putin-soveshchayetsya-o-kryme/33276266.html
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