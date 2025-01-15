Путин послал Трампу красноречивый сигнал по Крыму: о чем он

Кремлевский диктатор Владимир Путин провел совещание по развитию Крыма и Севастополя. На первый взгляд это могло выглядеть как рутинное событие, присущее стилю советских и постсоветских бюрократов, которые любят публичные заседания с трансляцией в телевизионных программах, отметил в колонке для "Крым.Реалии" политический обозреватель Виталий Портников.

Владимир Путин

Впрочем, по его мнению, выбор времени для проведения такого совещания совсем не случаен. Эксперт убежден, что на самом деле Путин не занимается вопросами загрязнения моря у крымских берегов или развитием детских площадок, о которых отчитывался российский "глава Крыма" Сергей Аксенов. В то же время, говорит Портников, главной целью мероприятия было послать сигнал новой администрации США во главе с Дональдом Трампом: для Кремля Крым и Севастополь являются "обычными регионами России", и именно так к ним следует относиться.

Портников подразумевает, что Кремль не устраивает подход Вашингтона, сосредоточенный на прекращении огня, о чем ранее заявляли как Трамп, так и его команда. Москва же настаивает на так называемом "всеобъемлющем мире", который, по словам Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, должен включать признание российского статуса оккупированных территорий, прежде всего Крыма и Севастополя.

"А что же тогда устраивает, что такое "всеобъемлющий мир"? Возможно, для Путина первым шагом, который бы продемонстрировал, что он начинает добиваться преимущества в переговорах об окончании российско-украинской войны, стало бы признание российского статуса оккупированных регионов — прежде всего Крыма и Севастополя, разумеется. Сам Путин утверждал, что признание российского статуса аннексированных территорий — чуть ли не предварительное условие начала мирных переговоров. Так почему бы снова не напомнить о Крыме, почему бы не поговорить о "достижениях" аннексированного региона так, будто нет 11 лет конфликта и трех лет великой войны — войны, которая и в Крым пришла", — говорит Портников.

По его словам, Путин принес в Крым не только регулярные репрессии, но и настоящую войну, а также масштабную экологическую катастрофу и теперь вовсю пытается легитимизировать эти преступления, придать им легальный статус.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что россияне хотят зайти еще в одну область, чтобы улучшить свои переговорные позиции.



