Путин после Аляски: стало известно, что Москва выдаст россиянам за "великую победу"

15 августа на Аляске состоится встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. В то же время Россия не стремится к реальному миру, а лишь пытается выиграть время и создать иллюзию диалога. Об этом сообщил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в комментарии для 24 Канала.

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, Кремль хочет затянуть переговорный процесс, не преследуя никаких реальных уступок:

"Путин заинтересован затянуть так называемые мирные переговоры. Он не собирается достичь какого-либо значимого прогресса", — отметил Ступак.

Экс-разведчик считает, что Трамп после переговоров с Путиным может заявить о положительных сигналах и готовности Кремля к прекращению войны, а затем выйдет на разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но в то же время война на фронте будет продолжаться.

"Потом пойдет встреча с Зеленским. А война продолжается. Россия стремится в ближайшие недели осуществить несколько планов на фронте: Покровск, Константиновка, Купянск, закрепиться на Днепропетровщине, через 2-3 месяца — полностью захватить Донецкую область", — добавил он.

Комментируя разговоры о вероятном "обмене территориями", Ступак подчеркнул, что Москва попытается представить захват Донетчины как стратегическую победу для внутренней аудитории:

"Российский народ примитивный. Если им показать что-то более-менее приемлемое, то весь негатив испарится. И исчезнут все вопросы. Они будут праздновать захват территории", — заявил эксперт.

Напомним, президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал: любое решение о будущем Украины должно приниматься только при участии Украины, и завершение войны возможно только на условиях справедливого мира.

Как уже писали "Комментарии", специальный представитель российского руководства по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что запланированная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, которая состоится 15 августа 2025 года на Аляске, станет шагом к миру и стабильности в мире.