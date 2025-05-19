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Путин поставил все на Трампа и проиграл: неожиданные детали

Путин потерпел стратегический провал поставив все на Трампа

сегодня, 16:34
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Ткачик Олеся

16 мая в Стамбуле прошли переговоры между делегациями Украины и России. Единственным официальным результатом этих переговоров стало достижение договоренности об обмене военнопленными в формате "1000 на 1000". В то же время, как считает политолог Олег Саакян, сама по себе встреча имела более широкие последствия, чем ее формальный результат.

Путин поставил все на Трампа и проиграл: неожиданные детали

Владимир Путин

По его мнению, главным результатом переговоров является очередное подтверждение конструктивной позиции Украины. В то же время эксперт видит параллели с периодом "Минского процесса", когда Украина вынуждена была постоянно доводить свою готовность к мирному урегулированию, в то время как Россия действовала по своему усмотрению.

Политолог подчеркнул, что сейчас ситуация изменилась: Украина выступает единым фронтом с европейскими партнерами, в то время как Соединенные Штаты в лице Дональда Трампа пытаются договариваться с Россией, восстанавливая экономические и политические связи.

"Сейчас мы находимся в одной лодке с европейцами — теми, кто когда-то относился к Украине так же, как сегодня Трамп относится к Европе. Это своеобразное дежавю", — отметил политолог.

Олег Саакян подчеркнул, что, несмотря на некоторые тактические успехи Путина, такие как использование фактора Трампа для отсрочки европейских санкций, стратегически Россия терпит поражение. Ведь из-за поддержки Трампа Кремль потратил значительный политический ресурс, одновременно усилив антироссийские настроения в Европе.

Политолог также добавил, что Европа, чувствуя своеобразное унижение из-за уступок, попытается вернуть свое политическое лицо путем усиления санкций и поддержки Украины.

Хотя Кремль может временно праздновать отдельные победы, в целом, стратегическая ситуация для России остается сложной. Укрепление санкций и поддержка Украины свидетельствуют об усилении антироссийской позиции со стороны европейских государств, подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , от какой цели "СВО" Путин никогда не откажется.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jfftTg-gQow
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