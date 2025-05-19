Путин поставил все на Трампа и проиграл: неожиданные детали

16 мая в Стамбуле прошли переговоры между делегациями Украины и России. Единственным официальным результатом этих переговоров стало достижение договоренности об обмене военнопленными в формате "1000 на 1000". В то же время, как считает политолог Олег Саакян, сама по себе встреча имела более широкие последствия, чем ее формальный результат.

Владимир Путин

По его мнению, главным результатом переговоров является очередное подтверждение конструктивной позиции Украины. В то же время эксперт видит параллели с периодом "Минского процесса", когда Украина вынуждена была постоянно доводить свою готовность к мирному урегулированию, в то время как Россия действовала по своему усмотрению.

Политолог подчеркнул, что сейчас ситуация изменилась: Украина выступает единым фронтом с европейскими партнерами, в то время как Соединенные Штаты в лице Дональда Трампа пытаются договариваться с Россией, восстанавливая экономические и политические связи.

"Сейчас мы находимся в одной лодке с европейцами — теми, кто когда-то относился к Украине так же, как сегодня Трамп относится к Европе. Это своеобразное дежавю", — отметил политолог.

Олег Саакян подчеркнул, что, несмотря на некоторые тактические успехи Путина, такие как использование фактора Трампа для отсрочки европейских санкций, стратегически Россия терпит поражение. Ведь из-за поддержки Трампа Кремль потратил значительный политический ресурс, одновременно усилив антироссийские настроения в Европе.

Политолог также добавил, что Европа, чувствуя своеобразное унижение из-за уступок, попытается вернуть свое политическое лицо путем усиления санкций и поддержки Украины.

Хотя Кремль может временно праздновать отдельные победы, в целом, стратегическая ситуация для России остается сложной. Укрепление санкций и поддержка Украины свидетельствуют об усилении антироссийской позиции со стороны европейских государств, подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , от какой цели "СВО" Путин никогда не откажется.



