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Ткачик Олеся
События, разворачивающиеся в Курской области, действительно имеют очень важное значение, отметил в интервью 24 каналу бывший полковник британских Сухопутных сил Гэмиш де Бреттон-Гордон. Он подчеркнул, что этот регион имеет символическое значение для россиян, ведь именно здесь летом 1943 года произошло знаменитое сражение под Курском, ставшее переломным моментом во Второй мировой войне. Тогда в боях погибли сотни тысяч русских, и Курск стал символом героизма для русского народа.
Владимир Путин
По словам де Бреттон-Гордона, потеря Курской области вследствие эффективного украинского контрнаступления в прошлом году нанесла серьезный удар по позициям Кремля. Российский диктато Владимир Путин, надеявшийся вернуть контроль над регионом к Рождеству, потерпел неудачу.
По его мнению, украинские военные осознали значение этого региона, усилили свое присутствие на Курщине и добились значительных успехов.
При этом он убежден, что сейчас украинские силы удерживают позиции в Курской области, и никаких признаков изменений в ближайшем будущем нет. Это еще одна победа для Украины и очередной вызов российскому руководству.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Силы обороны совершили практически невозможное в Курской области.
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