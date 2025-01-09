События, разворачивающиеся в Курской области, действительно имеют очень важное значение, отметил в интервью 24 каналу бывший полковник британских Сухопутных сил Гэмиш де Бреттон-Гордон. Он подчеркнул, что этот регион имеет символическое значение для россиян, ведь именно здесь летом 1943 года произошло знаменитое сражение под Курском, ставшее переломным моментом во Второй мировой войне. Тогда в боях погибли сотни тысяч русских, и Курск стал символом героизма для русского народа.

Владимир Путин

По словам де Бреттон-Гордона, потеря Курской области вследствие эффективного украинского контрнаступления в прошлом году нанесла серьезный удар по позициям Кремля. Российский диктато Владимир Путин, надеявшийся вернуть контроль над регионом к Рождеству, потерпел неудачу.

"За последние несколько дней его основная бригада была полностью уничтожена украинскими силами. Вполне понятно, что бригада была передислоцирована. Это повлечет за собой определенный вакуум, пробел, который потенциально украинские военные смогут использовать", — подчеркнул полковник.

По его мнению, украинские военные осознали значение этого региона, усилили свое присутствие на Курщине и добились значительных успехов.

"Если он не сможет вернуть Курскую область к тому моменту, когда президент Трамп придет к власти, он снова окажется в невыгодном положении", — добавил эксперт.

При этом он убежден, что сейчас украинские силы удерживают позиции в Курской области, и никаких признаков изменений в ближайшем будущем нет. Это еще одна победа для Украины и очередной вызов российскому руководству.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Силы обороны совершили практически невозможное в Курской области.



