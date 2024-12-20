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Путин потерял адекватность или его начали сливать: что произошло на прямой линии

Таких заявлений, трудно назвать адекватными, давно не было четно от хозяина Кремля

сегодня, 16:17
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Кравцев Сергей

"Прямая линия" военного преступника Путина, которую все имели возможность наблюдать 19 декабря, отличалась от предыдущих подобных мер. Наверное, она показала большее количество случаев, позволяющих публично охарактеризовать Путина как неадекватного и слабоумного руководителя государства. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказал руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак.

Путин потерял адекватность или его начали сливать: что произошло на прямой линии

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Эксперт озвучил два предположения: либо такая коммуникация первого лица полностью соответствует уровню сознания и мировоззрения подавляющего массы россиян, которые должны терпеть его режим, либо это режиссерская задумка штатных кремлевских советников и технологов, которые в этот раз плохо поработали, выставив Путина в качестве старого фанатика. неделовом и несерьезном виде.

"Посудите сами, предложение "технологической дуэли", употребление таких слов как "движуха" к происходящему в мире, для решения демографической проблемы "нужны девушки", инициатива найти альтернативу порносайтам. Все это приправлено житейскими сказками о просмотре российского кино со своими "близкими малышами", песни кубанского хора на немецком языке на дне рождения Шредера, выбор тренером Путина именно его кандидатуры как "отдающего полностью себя делу", рассказами анекдотов, где семья россиян разгадывает слово в кроссворде на три буквы и бьет друг друга ложкой. Это действительно коммуникативный трэш или даже "голубой огонек на Останкино", который больше направлен на очковтирательство и развлечение российской публики, чем на ответственный государственный разговор во времена турбулентности и системного кризиса России, к которому она подходит", – говорит эксперт.

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