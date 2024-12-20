Путин потерял адекватность или его начали сливать: что произошло на прямой линии

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Кравцев Сергей
"Прямая линия" военного преступника Путина, которую все имели возможность наблюдать 19 декабря, отличалась от предыдущих подобных мер. Наверное, она показала большее количество случаев, позволяющих публично охарактеризовать Путина как неадекватного и слабоумного руководителя государства. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказал руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Эксперт озвучил два предположения: либо такая коммуникация первого лица полностью соответствует уровню сознания и мировоззрения подавляющего массы россиян, которые должны терпеть его режим, либо это режиссерская задумка штатных кремлевских советников и технологов, которые в этот раз плохо поработали, выставив Путина в качестве старого фанатика. неделовом и несерьезном виде.
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