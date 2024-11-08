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Путин потерял сон: в Республиканской партии рассказали, почему «расстроен» диктатор

В Республиканской партии убеждены, что Путина полностью устраивал Байден в должности президента США

сегодня, 09:29
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Ткачик Олеся

Кремль сдержанно и без особого энтузиазма отреагировал на результаты президентских выборов в США. Диктатор Владимир Путин, которого новый президент Дональд Трамп неоднократно называл другом, воздержался от приветствия.

Путин потерял сон: в Республиканской партии рассказали, почему «расстроен» диктатор

Владимир Путин

В разговоре с 24 Каналом общественный деятель, член Республиканской партии и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус объяснил, почему выбор американцев мог огорчить российского диктатора. Тем временем в кругу поклонников Путина уже поздравили Трампа и даже предложили послать Илона Маска для консультаций с российским президентом.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что не знает, планирует ли Путин поздравить Трампа. Он напомнил, что США являются для России недружественным государством, которое, по его словам, "и прямо, и косвенно участвует в войне против Москвы".

Путин первый потерял сон. Его вполне устраивал Джозеф Байден, а Трамп может покончить с войной", — отметил Пинкус.

По его мнению, Путин это осознает, потому и не спешит с приветствием. К тому же Трамп неоднократно угрожал Кремлю, в частности ударом "по центру Москвы", если Россия решится на эскалацию в Украине.

Несмотря на напряженность, в Кремле отметили, что Путин открыт для диалога.

"Но честь и уважение Зеленскому, который один из первых поздравил Трампа – скромно, дружески и с гордостью за свой украинский народ. Так должно быть. Я настроен оптимистично", – добавил член Республиканской партии.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Кремле только делают вид, что они очень радуются избранию Трампа на пост президента США. На самом деле никто в Кремле не понимает, чего можно ожидать от Трампа, ведь он непредсказуемый человек.




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Источник: https://24tv.ua/reaktsiya-kremlya-peremogu-trampa-chomu-putin-zbentezheniy_n2680896
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