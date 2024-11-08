Путин потерял сон: в Республиканской партии рассказали, почему «расстроен» диктатор

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Ткачик Олеся
Кремль сдержанно и без особого энтузиазма отреагировал на результаты президентских выборов в США. Диктатор Владимир Путин, которого новый президент Дональд Трамп неоднократно называл другом, воздержался от приветствия.
Владимир Путин
В разговоре с 24 Каналом общественный деятель, член Республиканской партии и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус объяснил, почему выбор американцев мог огорчить российского диктатора. Тем временем в кругу поклонников Путина уже поздравили Трампа и даже предложили послать Илона Маска для консультаций с российским президентом.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что не знает, планирует ли Путин поздравить Трампа. Он напомнил, что США являются для России недружественным государством, которое, по его словам, "и прямо, и косвенно участвует в войне против Москвы".
По его мнению, Путин это осознает, потому и не спешит с приветствием. К тому же Трамп неоднократно угрожал Кремлю, в частности ударом "по центру Москвы", если Россия решится на эскалацию в Украине.
Несмотря на напряженность, в Кремле отметили, что Путин открыт для диалога.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Кремле только делают вид, что они очень радуются избранию Трампа на пост президента США. На самом деле никто в Кремле не понимает, чего можно ожидать от Трампа, ведь он непредсказуемый человек.
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