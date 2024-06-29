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Путин повысил ставки: возможно ли найти компромисс

Украина не может восстановить территориальную целостность дипломатическим путем

сегодня, 16:20
Автор:
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Марьян Ощановский
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В преддверии саммита мира в Швейцарии Владимир Путин повысил ставки, что может означать для Украины долгую войну, считает военный эксперт Александр Мусиенко.

Путин повысил ставки: возможно ли найти компромисс

Путин выставил новый ультиматум. Фото из открытых источников

"Председатель Кремля выдвинул новый ультиматум. Он абсолютно ясно дает понять, что Россия не допустит восстановления территориальной целостности Украины. Теперь Путин предлагает Западу торг, в каких пределах должна сохраниться Украина. То есть, где будет прозападная Украина, а где будет условная новороссия или какое-либо другое территориальное образование в составе России. Никакого вывода войск Путин не предлагает", – заявил Александр Мусиенко.

По сути, отметил эксперт, ультиматум Путина означает, что Украина сможет восстановить свою территориальную целостность исключительно военным путем, что может означать долгую войну.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что до конца этого года российская армия планирует захватить весь Донбасс, считает офицер ВСУ Николай Мельник. Военнослужащий убежден, что у врага ничего не получится, однако наступательные действия он продолжит. "Но при негативном сценарии стереть Торецкий укрепрайон и навязать нам бои за Покровск или Константиновку, противнику по силам, учитывая динамику, которую демонстрируют украинская и враждебная армии", — подчеркнул Николай Мельник.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер Палаты представителей США и член Республиканской партии Майк Джонсон призвал отправить Джо Байдена в отставку. Он подчеркнул, что следует применить 25 поправку к Конституции США, которая предусматривает отставку главы государства в случае его недееспособности. "Наши соперники видят слабость в Белом доме, как и все мы. Я говорю это без удовольствия. Я думаю, ситуация очень опасна. Я бы просил членов кабинета заглянуть в свои сердца", — сказал Майк Джонсон.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9I99y5Zchzo
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