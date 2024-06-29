Путин повысил ставки: возможно ли найти компромисс

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Марьян Ощановский
В преддверии саммита мира в Швейцарии Владимир Путин повысил ставки, что может означать для Украины долгую войну, считает военный эксперт Александр Мусиенко.
Путин выставил новый ультиматум. Фото из открытых источников
По сути, отметил эксперт, ультиматум Путина означает, что Украина сможет восстановить свою территориальную целостность исключительно военным путем, что может означать долгую войну.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что до конца этого года российская армия планирует захватить весь Донбасс, считает офицер ВСУ Николай Мельник. Военнослужащий убежден, что у врага ничего не получится, однако наступательные действия он продолжит. "Но при негативном сценарии стереть Торецкий укрепрайон и навязать нам бои за Покровск или Константиновку, противнику по силам, учитывая динамику, которую демонстрируют украинская и враждебная армии", — подчеркнул Николай Мельник.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер Палаты представителей США и член Республиканской партии Майк Джонсон призвал отправить Джо Байдена в отставку. Он подчеркнул, что следует применить 25 поправку к Конституции США, которая предусматривает отставку главы государства в случае его недееспособности. "Наши соперники видят слабость в Белом доме, как и все мы. Я говорю это без удовольствия. Я думаю, ситуация очень опасна. Я бы просил членов кабинета заглянуть в свои сердца", — сказал Майк Джонсон.
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Ігор
сегодня, 16:17
Переможець над пихатими має право диктувати умови. Росії є чим пишатись, бо вони змінились, здійснили прорив і тепер глобально змінюють світ, в якому устрій тримався на сфальшованому почутті провини перед юдейцями. Losers, які не змінюються - програють.