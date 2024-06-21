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Путин повысил уровень ядерного шантажа: что заявил

Кремлевский диктатор Владимир Путин утверждает, что РФ будет развивать свой ядерный потенциал

сегодня, 16:33
Автор:
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Ткачик Олеся
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Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия продолжит развитие своей ядерной триады.

Путин повысил уровень ядерного шантажа: что заявил

Владимир Путин

"В наших планах — дальнейшее развитие ядерной триады как гарантии стратегического сдерживания и сохранения баланса сил в мире", — заявил кремлевский диктатор.

При этом он подчеркнул, РФ будет укреплять потенциал, повышать боевые возможности всех видов вооруженных сил и родов войск, ставить на боевое дежурство новейшие комплексы.

Путин также пообещал продолжить совершенствование системы управления войсками и оружием, повышать эффективность и качество боевой учебы, проводить учения, в том числе с участием дружественных государств.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что британская разведка указывает на возможный ядерный удар по западному региону Украины. По мнению экспертов, террористическая Россия считает, что через этот регион проходят основные логистические маршруты поставки вооружения и военной техники. Именно поэтому, по их мнению, оккупанты хотят сделать эту территорию непригодной для проживания, чтобы оборвать все возможные логистические маршруты. Районы с радиационным загрязнением нужно будет обходить. Именно в этом россияне видят военный смысл.

При этом, как говорят эксперты, угрозы кремлевского диктатора Владимира Путина звучат не впервые, но пока нет объективных оснований для использования ядерного оружия Россией. По их мнению, сейчас не то время, когда России целесообразно применять ядерное оружие, ведь оккупанты наступают и используют обычное конвенционное вооружение для решения задач. Кроме того, с военной точки зрения применение ядерного оружия на линии столкновения создаст серьезные проблемы для той стороны, которая его применит, что будет иметь тяжелые последствия.




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Источник: https://www.interfax.ru/russia/967520
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