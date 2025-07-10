Сегодня в России прощаются с бывшим министром Романом Старовойтом , покончившим с собой при странных обстоятельствах. На церемонию пришли члены правительства, но Путин не пришел и даже пожалел венка. Об этом пишут оппозиционные паблики

Прощание с Романом Старовойтом (фото из открытых источников)

"Члены правительства все же приехали попрощаться с бывшим коллегой Романом Старовойтом, который покончил с собой в понедельник. Публичных соболезнований от высших лиц так и не прозвучало — но решили хоть внешне сохранить человеческий облик",- говорится в сообщении.

Также пишут, что территория вокруг была оцеплена, дежурила полиция, в церемониальный зал пускали только по спискам. Проститься приехал и новый министр транспорта Андрей Никитин.

"Похоже, власти предпочли не поднимать лишнюю шумиху. Хотя, судя по уровню официальной тишины, гибель бывшего губернатора — тема скорее неудобная, чем трагическая",- пишут оппозиционные паблики.

Также сообщается, что Путин пожалел застрелившегося венка Старовойту даже не пришедшего на прощание.

"Прекрасная история случилась! Утром пропагандисты из РИА сообщили, что Путин отправил траурный венок на прощание с мертвым министром. Песков уточнил: цветы выслали, Путин попрощаться не приедет из-за "рабочего графика" и вообще — он стало далеко не всегда посещает такие печали" . ни информации, ни уважения, ни венка", — говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле не продемонстрировали огорчения после гибели экс-министра финансов Романа Старовойта, заявив "что это не с руки". Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова.

Журналисты поинтересовались у спикера Владимира Путина, почему Кремль не выразил соболезнования по поводу гибели Старовойта, которого нашли мертвым всего через несколько часов после отставки.

"В данном случае я не хотел бы ничего комментировать на эту тему. Разумеется, президенту было немедленно об этом доложено. И, конечно же, информация такого рода, она всегда так трагична и печальна", — сказал он сдержанно.

