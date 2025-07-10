Путин пожалел венок своему министру, застрелившемуся

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Лиля Воробьева
Сегодня в России прощаются с бывшим министром Романом Старовойтом , покончившим с собой при странных обстоятельствах. На церемонию пришли члены правительства, но Путин не пришел и даже пожалел венка. Об этом пишут оппозиционные паблики
Прощание с Романом Старовойтом (фото из открытых источников)
Также пишут, что территория вокруг была оцеплена, дежурила полиция, в церемониальный зал пускали только по спискам. Проститься приехал и новый министр транспорта Андрей Никитин.
Также сообщается, что Путин пожалел застрелившегося венка Старовойту даже не пришедшего на прощание.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле не продемонстрировали огорчения после гибели экс-министра финансов Романа Старовойта, заявив "что это не с руки". Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова.
Журналисты поинтересовались у спикера Владимира Путина, почему Кремль не выразил соболезнования по поводу гибели Старовойта, которого нашли мертвым всего через несколько часов после отставки.
"В данном случае я не хотел бы ничего комментировать на эту тему. Разумеется, президенту было немедленно об этом доложено. И, конечно же, информация такого рода, она всегда так трагична и печальна", — сказал он сдержанно.