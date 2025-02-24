Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
В Эр-Рияде Россия выдвинула США предложение о доступе к своим природным ресурсам, среди которых – украинские месторождения, расположенные на временно оккупированных территориях. Однако Дональд Трамп, вероятно, не согласится на такое соглашение, отметил в эфире 24 канала эксперт по стратегическим исследованиям Иван Усс.
Владимир Путин
По его словам, несмотря на привлекательность этого предложения, Трамп не может его принять, ведь это противоречит принципам верховенства права и может привести к хаосу.
По его мнению, сейчас Вашингтон работает над тем, чтобы "отделить" Россию от Китая, и в таком контексте нельзя исключать даже вооруженный конфликт между этими странами.
Кроме того, эксперт напомнил, что ранее Ангела Меркель подарила Китаю карту, где часть современной России обозначена как китайская территория. Кроме того, в китайских медиа время от времени появляются публикации о том, что Сахалин исторически принадлежал Китаю.
В то же время эксперт подчеркнул, что Дональд Трамп вряд ли примет предложение Кремля относительно ресурсов на оккупированных украинских территориях. Политик стремится получить Нобелевскую премию мира, а подобный шаг окончательно закрыл бы для него возможность.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что американцы и россияне отвергают право украинцев на независимое существование.
Новости