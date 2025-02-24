В Эр-Рияде Россия выдвинула США предложение о доступе к своим природным ресурсам, среди которых – украинские месторождения, расположенные на временно оккупированных территориях. Однако Дональд Трамп, вероятно, не согласится на такое соглашение, отметил в эфире 24 канала эксперт по стратегическим исследованиям Иван Усс.

Владимир Путин

По его словам, несмотря на привлекательность этого предложения, Трамп не может его принять, ведь это противоречит принципам верховенства права и может привести к хаосу.

"Как Китай смотрит на то, что Россия сейчас сближается с США, предлагая определенные вещи? Возможно, это противоречит видению Китая. И если да, то эти шаги Трампа по нормализации отношений с Россией могут быть восприняты Китаем как шаг против него, похожий на то, как США когда-то "отрывали" Китай от СССР", — сказал Китай.

По его мнению, сейчас Вашингтон работает над тем, чтобы "отделить" Россию от Китая, и в таком контексте нельзя исключать даже вооруженный конфликт между этими странами.

Кроме того, эксперт напомнил, что ранее Ангела Меркель подарила Китаю карту, где часть современной России обозначена как китайская территория. Кроме того, в китайских медиа время от времени появляются публикации о том, что Сахалин исторически принадлежал Китаю.

"То есть это осторожные намеки России, не думайте, что от нас вы не получаете также угрозу. Для Китая действительно нежелательно, чтобы было сближение России и США, потому что они понимают, что такое сближение США будут делать только с одной целью – сделать из России "антикитай", – сказал Усс.

В то же время эксперт подчеркнул, что Дональд Трамп вряд ли примет предложение Кремля относительно ресурсов на оккупированных украинских территориях. Политик стремится получить Нобелевскую премию мира, а подобный шаг окончательно закрыл бы для него возможность.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что американцы и россияне отвергают право украинцев на независимое существование.



