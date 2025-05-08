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Путин преставил Си своих верных олигархов, но одного выделил особо (ВИДЕО)

Путин представил Си Цзиньпину своих олигархов в Кремле

сегодня, 16:57
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Лиля Воробьева

В Кремле продолжается шоу-шоу вокруг Дня победы. Так, во время совместной встречи с главой Китая, Путин в Георгиевском зале представил ему так называемую российскую делегацию, среди которых любимые кремлевские олигархи и чиновники. Но особого предназначения дождался только Олег Дерипаска. Соответствующее видео ходят российские пропагандисты.

Путин преставил Си своих верных олигархов, но одного выделил особо (ВИДЕО)

Встреча Путина и Си Цзиньпина (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что тема встречи была энергетика, которая является приоритетом сотрудничества России и Китая. На видео можно заметить, как Путин перед Си Цзиньпинем расхваливал своих карманных олигархов, особенно Дерипаску.

"Подробным представлением китайскому лидеру был отмечен Олег Дерипаска, который давно продвигает тему Китая и, по-видимому, имеет репутацию в деловых кругах КНР", — говорится в сообщении россиян.

Также стало известно, что состоявшаяся после этого встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина длилась 3 часа. Главы государств обсудили ключевые направления сотрудничества, в том числе энергетику — оно, по словам Президента, по-прежнему остается двигателем экономических связей между Москвой и Пекином.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин отдаст Си за визит на свой парад . Визит главы КНР Си Цзиньпина в Москву на парад 9 мая, посвященный 80-летию завершения Второй мировой войны, демонстрирует символическую дружбу между Китаем и Россией. Однако за внешним фасадом отношения между Пекином и Москвой выглядят гораздо сложнее, считает политолог Тарас Загородний.

По его словам, одной из основных целей визита является возобновление переговоров по реализации проекта газопровода "Сила Сибири-2". Китай, заинтересованный в стабильных энергоресурсах, стремится установить тариф на газ, который будет выше внутренних цен в России, но ниже действующих тарифов газопровода "Сила Сибири".



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