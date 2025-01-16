Путин придумал, как доказать Трампу, что "СВО" идет по плану: что для этого хочет захватить

Для российского диктатора Владимира Путина город Покровск имеет стратегическое значение, об этом в эфире "Эспрессо" заявил генерал армии Украины и бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Владимир Путин

По его мнению, перед началом переговорного процесса Путин стремится показать, что он контролирует Покровск. Как говорит эксперт, кремлевский диктатор считает, что это продемонстрирует, что все задачи РФ в рамках так называемой "специальной военной операции", якобы, идут по плану.

"Оккупация Донецкой, Луганской, частично Харьковской, Запорожской, Херсонской областей и, разумеется, вытеснение наших войск из Курщины. Вот сегодня задача, которую мы не даем делать, потому что сегодня ему очень нужно, даже жертвуя другими интересами и даже огромным количеством погибших и раненых, он все-таки хочет взять Покровск. И для того, чтобы тогда во время переговоров с Трампом апеллировать, что он уже достигает целых задач, что он задает вопрос, что все территории будут контролированы, то есть он будет, как он говорит, "на коне" в переговорном процессе, а Трамп не будет иметь аргументы", — отметил генерал.

При этом генерал убежден, что Покровский фактор не сработает. По его мнению, Силы обороны не дадут россиянам захватить этот город. Кроме того, фактор захвата Покровска не станет ключевым на переговорах.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что между президентом Дональдом Трампом и кремлевским диктатором Владимиром Путиным может состояться встреча, которая ничем хорошим для Украины не завершится, заявил народный депутат Богдан Яременко. Впрочем, он добавил, что эта встреча также не завершится и ничем страшна для нашего государства.



