Путин придумал, как оторвать Украину от Европы и США

10 мая в Киеве лидеры европейских стран и Украины пришли к соглашению о полном, безусловном и всеобъемлющем прекращении огня с 12 мая на минимум 30 дней. Тем не менее, российский диктатор Владимир Путин выступил с заявлением о проведении прямых переговоров между Россией и Украиной 15 мая в Стамбуле.

Владимир Путин

Как считает политтехнолог Олег Постернак, Кремль таким образом пытается избежать 30-дневного перемирия, провозглашенного лидерами Франции, Германии, Польши, Великобритании и Украины.

По словам эксперта, будь ситуация в пользу Путина, он бы действовал сугубо военными методами, не учитывая позиции США или Европы. Однако сейчас российский диктатор не может реализовать свою предыдущую стратегию влияния, поскольку вынужден учитывать реакцию Дональда Трампа, давление со стороны Европы и требования Украины.

"Главный мотив Путина в том, что, если бы у него все было бы хорошо и все его устраивало, то он бы действовал не с оглядкой на США или Европу, а исключительно военными "понтами", — подчеркнул политтехнолог.

Постернак подчеркивает, что такая ситуация делает Путина чрезвычайно неподвижным и заставляет искать возможность выйти из-под влияния западных стран, в том числе США и Европы.

При этом он считает, что Путин хочет выиграть время для концентрации сил, а также удалить европейцев и американцев от российско-украинского урегулирования.

Постернак считает, что часть администрации Трампа может рассматривать эти переговоры как возможность избежать ответственности за провал мирной инициативы.

Украина, по мнению эксперта, может рискнуть и согласиться на переговоры, но следует учитывать уроки "Минская-1", "Минская-2" и "Стамбула-1". Постернак также отмечает важность участия европейских партнеров в переговорах, ведь именно они 10 мая в Киеве выражали четкие требования к Путину.

Кроме того, если Кремль предложит вовлечь в переговоры Бразилию и Китай, Украина также должна расширить состав своей делегации.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украине, вероятно, придется ехать в Стамбул на переговоры.



