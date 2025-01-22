Путин придумал, как удачно манипулировать Трампом: добьется ли успеха

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Ткачик Олеся
Попытки российского диктатора Владимира Путина манипулировать стремлением 47-го президента США Дональда Трампа как можно быстрее завершить войну, развязанную РФ против Украины, переходят на новый этап, сообщил в эфире Freedom политолог Игорь Чаленко.
Владимир Путин
По его убеждению, Путин стремится войти в переговорный процесс, чтобы добиться ослабления санкций, серьезно влияющих на российскую экономику.
Эксперт считает, что Кремль активно распространяет месседжи о том, что Россия стала мощным союзником для Китая.
При этом политолог подчеркнул, что Трамп будет пытаться добиться быстрых результатов.
Впрочем, эксперт убежден, что если Путин не продемонстрирует настоящую готовность к компромиссам, а пока он лишь проявляет желание контактировать, что несколько другое, Трампу придется пересмотреть свою политику. А это, говорит Чаленко, может означать усиление поддержки Украины и понимание того, что без США решение вопросов безопасности в Европе невозможно.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что у администрации президента Дональда Трампа нет четкого плана по окончании войны, заявил военный эксперт Сергей Згурец. То есть, по его мнению, в США еще не подготовили план урегулирования войны и не имеют конкретных путей давления на Российскую Федерацию.
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