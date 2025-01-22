Путин придумал, как удачно манипулировать Трампом: добьется ли успеха

Попытки российского диктатора Владимира Путина манипулировать стремлением 47-го президента США Дональда Трампа как можно быстрее завершить войну, развязанную РФ против Украины, переходят на новый этап, сообщил в эфире Freedom политолог Игорь Чаленко.

Владимир Путин

По его убеждению, Путин стремится войти в переговорный процесс, чтобы добиться ослабления санкций, серьезно влияющих на российскую экономику.

Эксперт считает, что Кремль активно распространяет месседжи о том, что Россия стала мощным союзником для Китая.

“И Трамп же тоже рассматривает сейчас, прежде всего, противостояние с Поднебесной, и идеи оторвать Российскую Федерацию от таких союзнических отношений с Пекином фактически ставят на определенный стол переговоров. Разумеется, это все блеф, поскольку Российская Федерация своими действиями за последнее десятилетие сама пошла действительно на восток, и какого-то разворота точно не виднеется. Плюс все-таки очевидно, ей там гораздо приятнее, поскольку сформируется определенный союз автократии, как мы это видим”, — сказал Чаленко.

При этом политолог подчеркнул, что Трамп будет пытаться добиться быстрых результатов.

Впрочем, эксперт убежден, что если Путин не продемонстрирует настоящую готовность к компромиссам, а пока он лишь проявляет желание контактировать, что несколько другое, Трампу придется пересмотреть свою политику. А это, говорит Чаленко, может означать усиление поддержки Украины и понимание того, что без США решение вопросов безопасности в Европе невозможно.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что у администрации президента Дональда Трампа нет четкого плана по окончании войны, заявил военный эксперт Сергей Згурец. То есть, по его мнению, в США еще не подготовили план урегулирования войны и не имеют конкретных путей давления на Российскую Федерацию.



