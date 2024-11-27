Путин придумал, как заставить Трампа нажать на Украину, чтобы она сдалась

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Ткачик Олеся
Новая ядерная доктрина России является очередным способом вывести угрозы Западу на новый уровень, об этом в интервью Главреду сказал политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный.
Владимир Путин
По его словам, обновление ядерных доктрин происходит периодически, и в них вносится все больше поводов для применения ядерного оружия. И сейчас, говорит эксперт, похоже, что Россия себя вообще ничем не сдерживает и может применить ядерку в любой момент.
Профессор считает, что этот шаг российского руководства следует рассматривать в контексте подготовки к переговорам и возможной заморозке конфликта.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в МИД РФ заявили, что Соединенные Штаты должны прекратить раскручивать спираль эскалации в Украине, пока ситуация не стала слишком опасной для всех, включая саму Америку. Также заместитель министра иностранных дел России Рябков прокомментировал удар ракетой "Орешник" по Днепру. Он заявил, что этим запуском Россия направила Западу "четкий сигнал". "Прекратите снабжать Киев оружием и не поощряйте его к новым военным авантюрам", — расшифровал Рябков этот сигнал.
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