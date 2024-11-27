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Путин придумал, как заставить Трампа нажать на Украину, чтобы она сдалась

Обновление ядерной доктрины РФ направлено на то, чтобы Трамп заставил именно Украину идти на уступки ради мира

сегодня, 15:05
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Ткачик Олеся

Новая ядерная доктрина России является очередным способом вывести угрозы Западу на новый уровень, об этом в интервью Главреду сказал политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный.

Путин придумал, как заставить Трампа нажать на Украину, чтобы она сдалась

Владимир Путин

"Это очередная "красная линия" и озвучивание угроз. То есть это элемент устрашения Украины и ее партнеров. Прямого указания на то, что Москва применит ядерное оружие против Украины, в этом документе нет, не было его и в предыдущем", — отметил Розумный.

По его словам, обновление ядерных доктрин происходит периодически, и в них вносится все больше поводов для применения ядерного оружия. И сейчас, говорит эксперт, похоже, что Россия себя вообще ничем не сдерживает и может применить ядерку в любой момент.

Профессор считает, что этот шаг российского руководства следует рассматривать в контексте подготовки к переговорам и возможной заморозке конфликта.

"Сейчас все готовятся к инаугурации Трампа, к тому, что он вот-вот начнет действовать и давить. И этот шаг российского руководства направлен на то, чтобы Трамп давил на Украину, а не на Россию, принуждал Киев к уступкам и непопулярным решениям", – подытожил Розумный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в МИД РФ заявили, что Соединенные Штаты должны прекратить раскручивать спираль эскалации в Украине, пока ситуация не стала слишком опасной для всех, включая саму Америку. Также заместитель министра иностранных дел России Рябков прокомментировал удар ракетой "Орешник" по Днепру. Он заявил, что этим запуском Россия направила Западу "четкий сигнал". "Прекратите снабжать Киев оружием и не поощряйте его к новым военным авантюрам", — расшифровал Рябков этот сигнал.




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Источник: https://glavred.net/article/putin-rozv-yazav-sobi-ruki-do-zastovuvannya-yaderki-ekspert-vidav-zayavu-pro-peregovori-10617809.html?_gl=1*jw02m4*_ga*MTY5NzA0MTU5MS4xNzIwMTc0MzIw*_ga_GTZ11TXQEP*MTczMjcxMTcwMi4xMDY0LjAuMTczMjcxMTcwMi42MC4wLjA.*_ga_XPHWQKG4FQ*
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