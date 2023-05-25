Путин придумал новый план действий на международной арене: что он задумал

Глава Кремля Владимир Путин стремительно теряет репутацию в мире. Чтобы не показывать этого, страна-агрессор Россия пытается сделать вид, что она имеет важные партнерские отношения с другими странами.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Чтобы подтвердить это, Путин встретился с несколькими лояльными к нему лидерами государств и участвовал в заседаниях международных форумов, информируют специалисты американского Института изучения войны ( ISW ).

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В частности, диктатор Кремля выступал на Международной встрече высоких представителей по безопасности, которая проходила в Москве 24 мая. Выступая, российский президент в своем привычном стиле критиковал и обвинял страны Запада в созданной глобальной нестабильности. Путин призывает страны Азии, Африки и Латинской Америки формировать многополярный мировой порядок.

В дальнейшем Путин побывал на Евразийском экономическом форуме. С ним на форуме были самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, глава Казахстана Касим-Жомарт Токаев, лидер Кыргызстана Садыр Жапаров и вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян. Еще представитель Кремля встретился с президентом Сербии.

Эти важные меры президент РФ использует, чтобы показывать, будто РФ имеет прочные партнерские отношения на международной арене.

"Кремль использовал международные форумы и встречи с главами государств, чтобы изобразить Россию страной, имеющей прочные международные партнерские отношения, и выступить за формирование потенциальной антизападной коалиции. В частности, Путин пытался, но не смог обеспечить безграничное двустороннее партнерство с президентом Китая Си Цзиньпином в конце марта и объединить Китай с Россией в придуманном Путиным геополитическом конфликте с Западом", – комментируют американские аналитики.

Следует отметить, что Владимир Путин применяет давление на несколько стран. Например, он оказывает давление на Индию. Российские власти угрожают этой стране аннулировать оборонные и энергетические соглашения, если Индия не будет помогать заблокировать меры, задача которых — превратить Россию в финансового и политического изгнанника по причине начала против Украины полномасштабной войны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент Казахстана заявил, что Лукашенко и Путин создали одно государство и это "проблема"