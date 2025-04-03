Путин придумал план, как сломать Трампа и добиться всех уступок по Украине

Кремлевский диктатор Владимир Путин играет с американским президентом Дональдом Трампом в доброго и злого следователя, считает социолог Игорь Эйдман.

Владимир Путин

По его мнению, холенный международный финансист с дипломами Стэнфорда и Гарварда Кирилл Дмитриев — это добрый следователь. А вот старые конторские кабинетные крысы Беседа и Карасин — злые следователи.

"Вначале Путин выпускает на переговоры "доброго" Дмитриева. Тот говорит с американцами о самом для них важном — о деньгах; рассказывает, как они смогут круто заработать, восстановив отношения с Россией. Обещает, что угодно: ресурсы российской Арктики, редкоземельные металлы, хоть совместный полет в одной кровати с Маском на Марс", — говорит Эйдман.

По его мнению, у Трампа после этого должен включиться внутренний счетчик миллиардов, которые сулит бизнес с Путиным.

Но после заманчивого предложения, говорит Эйдман, американцы спрашивают: когда же Путин прекратит "досадную войну", которая мешает начать такой выгодный бизнес. На это якобы Дмитриев сообщил, что уже скоро, но нужно обсудить некоторые мелкие детали.

После этого, на переговоры к американцам приехали два тоскливых пенсионера Беседа и Карасин. Их задача была лишь повторять все путинские хотелки и его ультиматумы, говорит эксперт. Они, по его словам, 12 часов издевались над американцами, придираясь к каждой букве. После этого, переговорщики уехали и заставили Трампа подозревать, что Россия его водит за нос.

И вот в этот самый момент, говорит Эйдман, Путин опять достает доброго следователя Дмитриева и посылает его в США на переговоры. У него очень конкретная задача – успокоить американцев и опять же, соблазнить их ведением совместного бизнеса. Для этого, якобы просто нужно дружить с Путиным.

"Боюсь, Дмитриеву с помощью его коммерческого партнера по инвестициям в Саудовскую Аравию и Эмираты Стива Виткоффа обмануть Трампа будет несложно. Американский президент опять начнет бредить о стремлении Путина к миру", — отмечает Эйдман.

А потом, по его словам, сторонам снова нужно будет обсудить "пустяковое дело" — детали соглашения. И на переговоры опять поедут "чекисты из ларца".

"Путин, видимо, планирует чередовать на переговорах добрых и злых следователей, пока американцы не сломаются под влиянием посулов первых и не согласятся поддержать антиукраинские ультиматумы вторых", — считает Эйдман.

По его словам, в этом случае все же остается надежда на то, что этот план не сработает.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, зачем на самом деле Дмитриев полетел в Вашингтон.



