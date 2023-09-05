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Путин придумал свою версию событий об уничтожении евреев во время Второй мировой в Украине

Путина беспокоить то, кого сегодняшняя власть в Украине "свела на пьедестал почета".

сегодня, 19:00
Автор:
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Лиля Воробьева
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Глава Кремля обожает трактовать историю на свой манер. Так на этот раз он сделал новое лживое заявление о том, что якобы "евреев в Украине убивали не немцы, а "бандеровцы". А в Украине сегодня "героизируют кровавых убийц". Поэтому Путин призвал "вытаскивать и показывать" то, что сегодня происходит в Украине .Его цитирует российское агентство ТАСС.

Путин придумал свою версию событий об уничтожении евреев во время Второй мировой в Украине

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Все эти цифры известны, понятны. Всему миру известно, что именно бандеровцы занимались реализацией этого безобразного замысла нацистов", — заявил Путин.


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Более того, он убежден, что "надо убедительно и ярко показывать, чтобы ничего такого не повторилось в будущем".

“Нужно сделать все для того, чтобы воспрепятствовать героизации нацизма. А там происходит именно это. Кто такие люди, которые на знаменах сегодняшней власти Украины… Показывать, кого сегодняшняя власть Украина возвела на пьедестал почета и кого они героизируют”, — сказал Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин назвал две черты, которые стали нормой в Украине. Президент России Владимир Путин принял участие в заседании организационного комитета "Победа", где указал на две черты, которые, по мнению российского диктатора, стали нормой в Украине. Путин утверждает, что Европа и Украина якобы переписывают историю для своих нужд. Российский президент обвинил Украину в неонацизме и русофобии.

Известно, что в начале второй мировой войны СССР поддержал Гитлера и совместно вторгся на территорию Польши. А Европа осуждает как нацизм, так и сталинизм, приведший к миллионам жертв. Что касается 21 века, то для обозначения политической идеологии в РФ используется термин "рашизм", базирующийся на "превосходстве россиян", нетерпимости к элементам культур других народов.
 



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