Владимир Путин (фото из открытых источников)

Владимир Путин посетил Магнитогорский металлургический комбинат, где он встретился с работниками предприятия. Как сообщает пресс-служба Кремля, во время визита Путину показали комплекс новейшей в России коксовой батареи, которая должна производить 2,5 миллиона тонн сухого продукта в год.

Однако в соцсетях больше внимания привлекли не результаты производства, а внешний вид российского президента. На распространенном видео можно заметить, что Путин был в обуви на высоком каблуке. Отметим, что его рост официально неизвестен, в разных источниках он варьируется от 152 до 170 сантиметров, чаще всего упоминают цифру 168 см.

Российского лидера неоднократно замечали в специальной обуви, которая помогает ему выглядеть выше — такие каблуки он одевает как на международные встречи, так и во время внутренних мероприятий. В этот раз появление на заводе также не стало исключением.

Несмотря на это, Путин оставался самым низким. Кроме того, он появился с большим количеством охраны и традиционно сопровождался доверенным лицом с чемоданом.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин ответил Трампу на его ультиматум . Последнее массированное нападение Российской Федерации на Украину стало ответом Кремля на ультиматум президента США Дональда Трампа.

Такое мнение высказал аналитик Sky News по безопасности и обороне Майкл Кларк. По его убеждению, именно таким образом, Россия посылает миру сигнал, который вряд ли понравится американскому лидеру. Москва также демонстрирует, что заявления Трампа на нее не произвели впечатление.

"Послание, которое россияне присылают остальному миру, заключается в том, что они продолжают. Россия наносит удары по городам по всей Украине, которые имеют как военное, так и гражданское значение", — отметил Кларк.





