Путин пригрозил Microsoft и Zoom в РФ: что предлагает

Путин призвал "душить" западные сервисы, которые "не до конца ушли из России". Такое заявление он сделал во время встречи с представителями российских деловых кругов. Его цитируют русские пропагандисты.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Один из участников предложил ему подумать над ограничениями для западных компаний, которые, по его словам, "не до конца ушли из России" и ограничивают развитие отечественного IT-сектора (в качестве примера он привел Microsoft и Zoom). Путин же с радостью поддержал сумасшедшую инициативу.

"Надо их душить! Согласен полностью. Говорю без всякого стыда. Потому что они нас пытаются душить, надо отвечать им взаимностью. Мы никого не выгоняли, мы никому не мешали. Мы предоставляли максимально благоприятные условия для работы у нас, на нашем рынке. А они пытаются нас душить. Надо отвечать им взаимностью,"

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Путина на встрече с бизнесом РФ что-то произошло с рукой . В ходе очередного публичного появления президента России Владимира Путина пользователи обратили внимание на необычное поведение. После рукопожатия Путин начал долго растирать левую руку и даже снял с нее часы. Этот момент зафиксировали на видео, что вызвало волну предположений и обсуждений в сети. Инцидент произошел 26 мая во время встречи Путина с представителями деловых кругов России.

На записи видно, как Путин заходит в помещение, где должна состояться встреча, и жмет руку первому вице-премьеру Денису Мантурову, ранее занимавшему должность министра промышленности и торговли РФ. После этого он садится за стол и начинает вести себя странно.

Сначала Путин снимает часы с правой руки и начинает растирать запястье, а затем переходит ко всей ладони. Эти действия длятся несколько минут, чего оказалось достаточно, чтобы вызвать многочисленные вопросы со стороны зрителей.

