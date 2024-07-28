Путин пригрозил ответить на американские ракеты в Европе

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия не будет учитывать мораторий по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД), если США разместят свои ракеты на территории Германии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин выступил на параде ко Дню Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге. Во время своей речи российский диктатор заявил, что Кремль сочтет себя свободным от выполнения моратория на размещение РСМД.

"Россия сочтет себя свободной от моратория на размещение РСМД в случае появления американских ракет в Германии", — сказал Путин.

Путин заявил, что Москва считает опасным размещение американских ракет в Германии, ведь они окажутся в 10 минутах полета до важных российских объектов.

Германия заявила, что испытывает серьезные проблемы в обороноспособности страны, поэтому договорилась с США о размещении американского оружия на своей территории. США планируют с 2026 года развернуть в Германии зенитные ракеты SM-6, крылатые ракеты Tomahawk и экспериментальное гиперзвуковое вооружение.

Ракеты средней и меньшей дальности – это крылатые и баллистические ракеты, способные преодолевать расстояние 500-5500 километров и могут нести ядерный заряд. США и СССР в 1987 году подписали действовавший до 2019 года договор о ликвидации РСМД. Вашингтон заявил, что Россия нарушила договор, ведь развернула систему 9М729. В августе 2019 года МИД России официально заявил о том, что договор перестал действовать.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США рассказали, почему Путин снова активно угрожает ядерным оружием.

Также "Комментарии" писали о российском пропагандисте, который выступил против ядерного удара по Украине и назвал странный аргумент.