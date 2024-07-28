logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин пригрозил ответить на американские ракеты в Европе
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин пригрозил ответить на американские ракеты в Европе

Владимир Путин рассказал, как повлияет размещение американских ракет на территории Германии и какую опасность они несут для России.

сегодня, 12:37
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия не будет учитывать мораторий по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД), если США разместят свои ракеты на территории Германии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Путин пригрозил ответить на американские ракеты в Европе

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин выступил на параде ко Дню Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге. Во время своей речи российский диктатор заявил, что Кремль сочтет себя свободным от выполнения моратория на размещение РСМД.

"Россия сочтет себя свободной от моратория на размещение РСМД в случае появления американских ракет в Германии", — сказал Путин.

Путин заявил, что Москва считает опасным размещение американских ракет в Германии, ведь они окажутся в 10 минутах полета до важных российских объектов.

Германия заявила, что испытывает серьезные проблемы в обороноспособности страны, поэтому договорилась с США о размещении американского оружия на своей территории. США планируют с 2026 года развернуть в Германии зенитные ракеты SM-6, крылатые ракеты Tomahawk и экспериментальное гиперзвуковое вооружение.

Ракеты средней и меньшей дальности – это крылатые и баллистические ракеты, способные преодолевать расстояние 500-5500 километров и могут нести ядерный заряд. США и СССР в 1987 году подписали действовавший до 2019 года договор о ликвидации РСМД. Вашингтон заявил, что Россия нарушила договор, ведь развернула систему 9М729. В августе 2019 года МИД России официально заявил о том, что договор перестал действовать.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США рассказали, почему Путин снова активно угрожает ядерным оружием.

Также "Комментарии" писали о российском пропагандисте, который выступил против ядерного удара по Украине и назвал странный аргумент.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости