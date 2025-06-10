Российский диктатор Владимир Путин провел заседание Совета безопасности, темой которого стала защита традиционных ценностей. Он пообещал противостоять "неолиберальным моделям", которые, по его словам, Запад пытается навязать миру.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Как утверждает Путин, суверенитет государства зависит от сохранения традиционных ценностей. Следует заметить, что Россия регулярно использует риторику о "защите родины и ценностей" для оправдания своей агрессии против Украины и мобилизации россиян на войну.

Глава Кремля заявил, что когда народ лишают традиционных ценностей, его легче "покорить" и "превратить в вассалов". По его словам, "в России растет поколение, знающее, что такое свобода и ответственность, и не отделяет свою судьбу от страны".

Путин также пообещал "жестко реагировать на вызовы, которые влекут за собой межэтнические и межрелигиозные конфликты".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему Путин все еще не готов сесть за стол переговоров . Украина провела уникальную операцию "Паутина", массированно ударив по четырем российским аэродромам, где располагалась стратегическая авиация РФ. Под ударом оказались более 40 самолетов. Однако этот удар все равно не заставил российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров и серьезно обсудить вопрос о прекращении войны в Украине.

В СМИ обращают внимание, что Москва уже несколько недель усиливает интенсивность своих атак на Украину, устанавливая новые рекорды по количеству беспилотников. Но операция "Паутина", похоже, спровоцировала эскалацию бомбардировок со стороны России, а никак не готовность пойти на добросовестный диалог.