Ситуация в России ухудшается – это признал и сам российский диктатор Владимир Путин. В ходе совещания по экономическим вопросам он рассказал об уровне инфляции в стране.

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По его словам, уровень инфляции оказался выше ожидаемого. По итогам прошлого года превысила целевые значения и ожидания Центрального банка и составила 9,5%. Из-за скачка инфляции Москве придется увеличить индексацию пенсий и социальных выплат, сообщает российское издание "ТАСС".

“Инфляция оказалась и выше прогноза правительства. На такую ситуацию, безусловно, нужно реагировать. Планировалось, что с января текущего года страховые пенсии будут повышены на 7,3%, то есть на прогнозируемый уровень инфляции. А она на самом деле оказалась выше. Поэтому предлагаю уже в январе проиндексировать страховые пенсии исходя из реальной ситуации, а именно по фактической инфляции в прошлом году, то есть на 9,5%”, — дал приказ Путин.

Учитывая, что высокую инфляцию заметили почти в конце месяца, российский диктатор дал приказ перечислить страховые пенсии с учетом повышения на 9,5% уже с 1 января 2025 года и произвести соответствующую доплату в феврале. Также распорядился перечислить военные пенсии с учетом фактического роста цен в прошлом году.

Напомним, что российский диктатор Путин, как писал портал "Комментарии", следует сталинской практике.

В Центре стратегических коммуникаций отметили, что Путин не просто стремится восстановить сталинские парады – он использует спорт и публичные мероприятия по пропаганде, оправданию агрессии и построению культа своей личности. В 1956 году Хрущев инициировал десталинизацию, осудив культ личности Сталина, сегодня же в России Сталина все чаще реабилитируют – в музеях, кино, школах.



