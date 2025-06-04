Путин приказал собрать войска на границе с Одесщиной: раскрыты коварные намерения Кремля

Россия планирует развернуть до 10 тысяч своих военных в непризнанном Приднестровье – регионе на границе с Украиной, контроль над которым Москва пытается усилить. Об этом в интервью Financial Times заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан, ссылаясь на данные национальной разведки.

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По словам главы молдавского правительства, Кремль активно вмешивается в политическую жизнь страны накануне предстоящих в сентябре парламентских выборов. Основная цель — обеспечить победу пророссийских политических сил и сформировать лояльное правительство, которое позволит Кремлю увеличить военное присутствие в Приднестровье.

"Это попытка взорвать нашу демократию и безопасность. Россия хочет закрепить свое военное положение прямо на границе с Украиной, используя Приднестровье как плацдарм", — подчеркнул Речан.

Он добавил, что нынешние власти Молдовы видят свое будущее в ЕС и противостоят всем попыткам внешнего вмешательства.

Кремль, по словам премьера, использует широкий спектр способов влияния: от дезинформации в интернете до незаконного финансирования политических партий. Только в прошлом году Россия потратила на кампании влияния в Молдавии средства, эквивалентные одному проценту ВВП страны.

"Представьте себе влияние и угрозу для юго-западного фланга Украины, если России удастся разместить 10 тысяч солдат в Приднестровье", — предупредил Речан.

Издание Financial Times отмечает, что присутствие РФ в Приднестровье продолжается с 1992 года, когда регион объявил о "независимости". Сегодня российский контингент в регионе насчитывает около 1500 человек, преимущественно местных жителей с российским гражданством. Непосредственно с территории России прислано всего несколько десятков офицеров. Но в случае прихода к власти пророссийского правительства в Кишиневе ситуация может кардинально измениться.

Как уже писал портал "Комментарии", правительство Молдовы предоставит Приднестровью 3 миллиона кубометров газа в долг для обеспечения давления в газовой системе.