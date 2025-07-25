Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что одним из главных направлений развития военно-морского флота страны-агрессора является строительство стратегических подлодок. Как утверждает Путин, подводные силы России якобы способствуют "региональной и глобальной стабильности".

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом он сообщил в четверг, 24 июля, на совещании по развитию подводного компонента ВМФ в городе Северодвинск, передает The Moscow Times.

По словам российского президента, "в ближайшие годы" Военно-морской флот РФ должен получить четыре новые подлодки класса "Борей", которые будут оснащены ядерными ракетами.

"Два из них сейчас находятся на стадии строительства. Это стратегические подлодки последнего поколения, вооруженные баллистическими ракетами Булава", — уточнил Путин.

По информации Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI), Россия располагает 12 подводными лодками, способными нести ядерное вооружение. В общей сложности они оснащены 192 ракетами и 992 боеголовками. Это составляет примерно треть всего стратегического ядерного потенциала РФ, по оценкам SIPRI, включает 592 ракеты и 2832 боеголовки.

В то же время в составе Военно-морских сил США — 14 стратегических подлодок с 280 ракетами на борту. Они несут в общей сложности 1511 ядерных боеголовок, что составляет 43% всего американского ядерного арсенала, который насчитывает 3500 размещенных боеголовок.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин пришел проститься с близкой соратницей. В Москве простились с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой. На похороны близкой соратницы пришел сам Путин, который принял участие в церемонии прощания и пообщался с родными. За ним на прощание пришла и вся верхушка Кремля.

Но оппозиционные паблики пишут, что смерть Подносовой очень огорчила Путина, ведь всего год назад он назначил ее на эту должность. Вместо этого в кулуарах ходит информация, что ее смерть была не случайной, ведь слишком часто в РФ стали умирать при странных обстоятельствах высокопоставленные чиновники. Поэтому все, кто распространяет эти сообщения, находятся под контролем особых органов.