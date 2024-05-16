Путин прилетел в Китай с таинственными черными чемоданами (ВИДЕО)

Российский диктатор Владимир Путин прилетел в Китай. Во время первой встречи Путина с лидером КНР Си Цзиньпином камеры зафиксировали не только обоих лидеров, но и мужчин, несших два черных чемодана.



Чёрные чемоданы во время встречи Путина и Си Цзиньпина. Фото из открытых источников

Владимир Путин совершил визит в Пекин, который должен подчеркнуть тесные отношения между двумя государствами. Российского диктатора в Китае сопровождают министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров и глава центробанка Эльвира Набиуллина.

В ходе встречи лидеров Китая и России сопровождали не только политики. Как показали камеры, во время поздравления перед китайским Домом народных собраний, за политиками шли двое мужчин, каждый из которых держал в руке черный чемодан.

Краткая запись в X снятая пропагандистскими ресурсами РФ показывает этих мужчин с подписью, что это якобы "ядерные чемоданы".

Кроме того, во время своего визита в Китай в октябре 2023 года камеры также зафиксировали двух мужчин в форме ВМС РФ, которые несли черные чемоданы. Тогда кремлевские медиа писали, что "есть чемоданы, без которых поездка Путина не обойдется", намекая, что это могут быть "ядерные чемоданы", которыми российский диктатор посылает сигнал Западу.

"Ядерный чемодан" – это устройство, где хранятся коды, приводящие в действие ядерный арсенал РФ. Они всегда находятся вблизи высшего политического или военного руководства России. "Ядерный чемодан" также называется "чегет" из-за горы на Кавказе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Си Цзиньпин приветствовал Путина на встрече в Китае.

Также "Комментарии" писали, что российский диктатор Путин прокомментировал "мирный план", который предлагает Китай во главе с Си Цзиньпинем.