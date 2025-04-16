Российские строительные компании столкнулись с падением спроса, резко сократили объемы строительства и могут быть вынуждены перейти к сокращениям и даже закрытию бизнеса, заявил диктатор РФ Владимир Путин.

На РФ надвигается кризис. Фото из открытых источников

"Запуск новых проектов сократился на 23% по отношению к предыдущему году. У застройщиков растут долги, что угрожает устойчивости бизнеса, вплоть до выхода с рынка, и может привести к сокращению занятости в отрасли, негативно отразиться на всей экономике", — сказал Владимир Путин.

В рамках национальных проектов ранее диктатор потребовал построить в России 1,38 млрд кв. метров жилья, в том числе 663 млн – к 2030 году.

"Однако сейчас, с учетом текущей конъюнктуры и макроэкономической ситуации, есть риски торможения. Всего по стране уже более двух тысяч проектов в сфере строительства жилья реализуются с переносом сроков его сдачи на шесть месяцев. Застройщики сталкиваются с понижением спроса", — констатировал он.

Отмечается, что ударом по строительству в РФ стали упразднение льготной ипотеки и повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 21%. Банки подняли стоимость ипотечных кредитов до уровней, которые экономика не видела с начала 2000-х годов. (около 30%). В результате выдача ипотеки в прошлом году упала почти на 40%, а в начале 2025 обновила минимум за 7 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские военные 503-го мотострелкового полка, воюющего на Запорожском направлении, уже третий месяц не получают денежного довольствия, сообщило партизанское движение "Атеш". По данным агентов "Атеш", родственники военнослужащих 503-го мотострелкового полка РФ обращались с жалобами в военную прокуратуру и администрацию президента, но безрезультатно.