Путин признал, что санкции Запада разрушают экономику РФ

Как сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПИ), российский президент Владимир Путин признал, что экономические санкции Запада создают трудности для экономики России. Во время совещания с чиновниками и представителями администрации он заявил о "сложностях и дисбалансах", возникших из-за санкций, но в то же время утверждал, что Россия вроде бы продолжает наращивать свой экономический потенциал. Путин также озвучил статистику, которая, по данным ЦПИ, не соответствует реальному состоянию экономики.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"На совещании с чиновниками и представителями кремлевской администрации Путин, описывая ситуацию в российской экономике, заявил о "сложностях и дисбалансах", вызванных западными санкциями. При этом он заверил, что "в этих непростых условиях" Россия якобы наращивает экономический потенциал. Также Путин привел некоторые цифры по официальной экономической статистике, которые очень отличаются от реального положения вещей", – отмечает ЦПИ.

ЦПИ отмечает, что подобные заявления являются попыткой переложить вину за экономические проблемы на западные страны, введшие санкции. Также аналитики Центра считают, что власти РФ постепенно меняют риторику, признавая, что санкции оказывают негативное влияние, и таким образом готовит население к возможному дальнейшему ухудшению ситуации в экономике.

"Власти РФ теряют контроль над ситуацией и вынуждены менять риторику – вместо лжи о "неработающих" санкциях появляются осторожные заявления об их вреде для экономики. Таким образом, россиян готовят к тому, что ситуация будет ухудшаться", – говорится в заявлении ЦПИ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин рассказал, когда Россия использует ядерное оружие . Российский диктатор Владимир Путин заявил, что использование ядерного оружия будет крайней мерой. По его словам, ядерные ракеты могут использоваться, когда будет существовать угроза безопасности для России.