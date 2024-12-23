Путин признал свою ошибку в войне против Украины: детали

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что должен был бы начать полномасштабную войну против Украины раньше февраля 2022 года, однако не сказал, когда именно. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Аналитики указывают на то, что в интервью кремлевскому журналисту Павлу Зарубину 22 декабря Путин повторил, что Россия должна была начать полномасштабное вторжение в Украину раньше февраля 2022 года, но добавил, что невозможно точно сказать, когда это должно было произойти.
Путин обвинил Украину и Запад в том, что они якобы "ввели Россию в заблуждение" и не выполнили Минские соглашения, которые, по его словам, дали Западу время подготовить Украину к будущим "военным действиям" против России. Путин заявил, что Россия должна была "подготовиться к этому" и "выбрать правильный момент" для начала полномасштабного вторжения в Украину, а не "ждать момента, когда уже ничего нельзя будет сделать".
Аналитики обращают внимание, что Путин сделал подобные заявления во время своей телевизионной пресс-конференции "Прямая линия" 19 декабря, где он заявил, что принял бы решение о полномасштабном вторжении раньше, если бы мог сделать это снова.
19 декабря Путин также заявил, что Украина не соблюдает Минские соглашения, и что Россия "спонтанно" вторглась в Украину в 2022 году.
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