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Путин признался, на кого готов опираться

Путин сказал, кто выступает настоящей элитой РФ

9 декабря 2024, 20:53
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Кречмаровская Наталия

Лидер Российской Федерации Владимир Путин отметил военных РФ – ветеранов так называемой "СВО". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания страны-агрессорки "ТАСС".

Путин признался, на кого готов опираться

Фото портал "Комментарии"

Комментируя "вклад и подвиг" так называемых героев "СВО", возвращающихся с войны с Украиной, Путин назвал их настоящей элитой России.

"Наши военнослужащие, в том числе совсем молодые, достойно показавшие себя в бою, — это люди отважные и надежные", — сказал президент РФ на церемонии вручения золотых звезд Героев России.

При этом глава РФ пообещал и дальше опираться на ветеранов спецоперации, они настоящая элита страны.

При этом портал "Комментарии" сообщал, что представляют собой так называемые герои, которые пошли воевать против Украины.

В России пытаются превозносить участников так называемой "СВО", или фактически войны РФ против Украины. Одним из таких путей превознесения является якобы назначение "героя СВО" на руководящую должность. "Пропаганда РФ тиражирует сообщение: "Участник СВО, прошедший обучение по программе "Время героев", впервые возглавил российский регион". Речь идет о Евгении Первышеве, которого Путин назначил губернатором Тамбовской области", — отмечают в ЦПД.

Кого на самом деле назначили руководителем, читайте по ссылке.

Читайте также: Песков рассказал, что будут делать с "героями", которые возвращаются из "СВО"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что назначение участников программы "Время героев" на руководящие должности — постоянный процесс, а не разовые акции. По его словам, "вернувшиеся из СВО бойцы, востребованные обществом, на них равняются".




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Источник: https://t.me/tass_agency/289944
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