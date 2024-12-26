Путин признался, сколько у РФ ракет "Орешник" и когда их могут применить

Российский диктатор Владимир Путин каждый раз рассказывает об "Орешке". Украинские эксперты предполагали, что таких ракет в России мало. Это подтвердил и сам глава Кремля, отвечая на вопросы журналистов после саммита Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

Фото портал "Комментарии"

Он отметил, что РФ всегда отвечает зеркально на удары по ее территории, пишет российское издание "ТАСС".

“При необходимости РФ может применить "Орешник" снова, но не торопится это делать. Ракетных систем "Орешник" пока немного, но они есть”, — заявил Путин.

Напомним, украинские эксперты отмечают, что у РФ, как писал портал "Комментарии", есть ракеты на две масштабные атаки. Отмечают, что угроза очередного массированного вражеского обстрела сохраняется, ведь у врага достаточно ресурсов для совершения воздушной атаки. Обстрел вероятен к Новому году и даже на новогоднюю ночь.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко прокомментировал возможные угрозы следующим образом:

"Я думаю, что они готовятся одну (масштабную атаку — ред.) осуществить ближе к Новому году. Или даже в новогоднюю ночь. И вторая будет через 7-10 дней после Нового года".

По словам эксперта, враг имеет не только военную, но и политическую цель накануне инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа. Поэтому частота атак РФ по Украине будет действительно высока. Он предположил, что оккупанты будут применять максимум возможностей, а затем могут взять паузу и уже возобновить удары в конце января — начале февраля. Он также назвал характерные признаки, указывающие на подготовку врага к возможным массированным обстрелам.

"Во-первых, разведывательная информация. Второе — это признаки с авиацией. То есть борта перемещаются по линии в "Энгельс" или наоборот. Можно заметить после того, как прибывают борта, подвозящие ракеты", — пояснил Мусиенко.