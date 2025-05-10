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Путин процитировал слова из песни на переговорах с лидером Вьетнама

Путин о планах по укреплению российско-вьетнамского сотрудничества в сфере обороны и безопасности ответил песней

сегодня, 18:54
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Недилько Ксения

Российский диктатор Владимир Путин процитировал слова из песни "Красная Армия всех сильнее", говоря о планах укреплять сотрудничество в сфере обороны и безопасности с Вьетнамом, передает прокремлевское издание РИА Новости.

Путин процитировал слова из песни на переговорах с лидером Вьетнама

Владимир Путин

Переговоры Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом в Кремле прошли в субботу, продолжались почти три часа. В ходе заявления по итогам российско-вьетнамских переговоров Путин подтвердил слова То Лама о планах укреплять сотрудничество в сфере обороны и безопасности.

"Имею в виду слова известной песни: "От тайги до британских морей Красная армия всех сильней". Исходим из того, что есть основания полагать, что все наши планы по этому направлению будут реализованы", — сказал Путин.

Члены вьетнамской делегации встретили слова лидера Кремля аплодисментами и улыбками.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Москва и Ханой намерены укреплять взаимодействие, включая сферу обороны и безопасности.

"Подписан солидный пакет документов. Принята совместная декларация, в которой подтверждены ключевые принципы двустороннего партнерства, намечены конкретные ориентиры нашей работы на перспективу", – заявил Путин.

Стороны подписали пакет документов: "дорожная карта" в области мирного атома до 2030 года; договор о создании и функционировании Центра русского языка имени Александра Пушкина; меморандум о сотрудничестве в сфере туризма до 2030 года; соглашение между ВТБ и "Вьетнамскими авиалиниями" о всеобъемлющем сотрудничестве; РФПИ и Национальный центр вакцин Вьетнама создадут инвестплатформу по здравоохранению; меморандум о взаимопонимании в области биомедицины.



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