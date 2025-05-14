Путин продинамил президента Бразилии: чем закончился визит Лулы да Силвы в Москву

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва совершил краткий визит в Москву, однако, похоже, так и не встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Еще утром он заявлял о готовности убеждать российского лидера отправиться на переговоры в Стамбул. Ему удалось поговорить с ним позже и то только по телефону.

Луис Инасиу Лула да Силва (фото из открытых источников)

Согласно сообщениям российских медиа, бразильский президент провел в столице России всего несколько часов, после чего сразу улетел домой, потому что вероятно, что Путин его продинамил.

Сначала стало известно, что представители посольства Бразилии в России сообщили, что встреча между двумя лидерами в этот день не состоялась. Лула да Силва провел разговор с одним из высокопоставленных представителей российских властей. Конкретное имя должностного лица источника не уточнили.

Но потом выяснилось, что телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой таки состоялся во время технической остановки бразильского спецрейса в Москве на пути из Китая, сообщил Кремль.

"Луис Инасио Лула да Силва поделился впечатлениями по итогам своего визита в КНР, обратив особое внимание на принятое в Пекине двустороннее совместное заявление в поддержку инициативы Президента России по возобновлению 15 мая в Стамбуле прямых российско-украинских переговоров. сообщении Кремля.

Путин якобы выразил благодарность руководству Бразилии и Китая за искреннее стремление внести конструктивный вклад в поиск путей урегулирования, как Кремль пишет, "конфликта".

"Бразильский лидер также поблагодарил Владимира Путина за теплый прием, оказанный во время торжественных мероприятий по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Главы государств подтвердили настроенность на дальнейшее всестороннее развитие российско-бразильского стратегического партнерства, нового импульса которому придали проведенные стратегии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Президент Бразилии снова прилетел в Путин с особой миссией. Бразильский спецборт приземлился в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ. Ранее Лула да Силва заявлял, что может снова навестить Москву, чтобы попросить Путина принять личное участие в переговорах в Стамбуле.