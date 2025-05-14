Путин продинамил президента Бразилии: чем закончился визит Лулы да Силвы в Москву

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва совершил краткий визит в Москву, однако, похоже, так и не встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Еще утром он заявлял о готовности убеждать российского лидера отправиться на переговоры в Стамбул. Ему удалось поговорить с ним позже и то только по телефону.
Луис Инасиу Лула да Силва (фото из открытых источников)
Согласно сообщениям российских медиа, бразильский президент провел в столице России всего несколько часов, после чего сразу улетел домой, потому что вероятно, что Путин его продинамил.
Сначала стало известно, что представители посольства Бразилии в России сообщили, что встреча между двумя лидерами в этот день не состоялась. Лула да Силва провел разговор с одним из высокопоставленных представителей российских властей. Конкретное имя должностного лица источника не уточнили.
Но потом выяснилось, что телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой таки состоялся во время технической остановки бразильского спецрейса в Москве на пути из Китая, сообщил Кремль.
Путин якобы выразил благодарность руководству Бразилии и Китая за искреннее стремление внести конструктивный вклад в поиск путей урегулирования, как Кремль пишет, "конфликта".
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Президент Бразилии снова прилетел в Путин с особой миссией. Бразильский спецборт приземлился в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ. Ранее Лула да Силва заявлял, что может снова навестить Москву, чтобы попросить Путина принять личное участие в переговорах в Стамбуле.
Новости