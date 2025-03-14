Путин продолжает диктовать условия Трампу: что происходит

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что поговорил с диктатором Владимиром Путиным и что тот ему сказал, что, якобы, тысячи украинских солдат полностью окружены и находятся в очень плохой ситуации в Курской области. Трамп отметил, что попросил Путина сохранить им жизни.

Владимир Путин

"Вижу, как все бросились снова отмечать, что, мол, дед забыл таблетки принять, и что Путина слушать — себя не уважать. А я напомню, что не раз уже отмечал: конструирование политической реальности — это то, что Суверены обозначают здесь и сейчас", — говорит военный эксперт Игаль Левин.

По его словам, объективная реальность в реальной политике не имеет никакого значения. Он отметил, что все обстоит примерно как с "Джавелинами". Любому, мало-мальски знакомому с военным делом, ясно, что это была капля в море и что не они вырулили ситуацию в начале полномасштабной войны. Но в реальной политике — это не имеет вообще никакого значения.

"Если Суверен говорит, что этими "Джавелинами" вырулили и спасли все, значит, так оно и есть. И если за это требуют поблагодарить, то так и надо сделать — безотносительно того, что там в реале было. Что Зеленский и сделал, поблагодарив раз тридцать", — говорит Левин.

При этом эксперт считает, что Путин это хорошо понимает, и поэтому давит именно на них, диктуя условия, так как убежден, что Трамп продолжит рассматривать его как обладающего сильной позицией.

"Победить все это политическое бл*дство изнутри нельзя. Это, в принципе, невозможно. Поэтому остается только устранение — с красивыми улыбками и дипломатическими кивками, что не раз уже демонстрировала Украина", — подытожил Левин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп провел хороший разговор с Путиным.



