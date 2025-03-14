Путин продолжает диктовать условия Трампу: что происходит

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Ткачик Олеся
Американский президент Дональд Трамп сообщил, что поговорил с диктатором Владимиром Путиным и что тот ему сказал, что, якобы, тысячи украинских солдат полностью окружены и находятся в очень плохой ситуации в Курской области. Трамп отметил, что попросил Путина сохранить им жизни.
Владимир Путин
По его словам, объективная реальность в реальной политике не имеет никакого значения. Он отметил, что все обстоит примерно как с "Джавелинами". Любому, мало-мальски знакомому с военным делом, ясно, что это была капля в море и что не они вырулили ситуацию в начале полномасштабной войны. Но в реальной политике — это не имеет вообще никакого значения.
При этом эксперт считает, что Путин это хорошо понимает, и поэтому давит именно на них, диктуя условия, так как убежден, что Трамп продолжит рассматривать его как обладающего сильной позицией.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп провел хороший разговор с Путиным.
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