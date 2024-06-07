Путин проговорился о потерях России в войне: о какой цифре идет речь

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что российские войска примерно теряют в Украине 20 000 человек ежемесячно. Эта цифра примерно равна или немного ниже количества новых военнослужащих, которое Россия генерирует ежемесячно. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Американские военные аналитики отмечают, что Путин предположил, что примерно 5 000 российских военнослужащих погибают во время боевых действий в Украине ежемесячно, а это означает, что примерно 15 000 российских военнослужащих получают ранения, исходя из стандартного соотношения раненых к убитым как три к одному.

ISW не может подтвердить озвученную Путиным цифру потерь, однако эта цифра совпадает с нижней границей украинских сообщений о российских потерях.

Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил 2 мая, что российские войска теряют от 25 000 до 30 000 убитыми и ранеными ежемесячно.

15 января 2024 года заместитель начальника Главного управления военной разведки (ГУР) Украины генерал-майор Вадим Скибицкий сообщил, что Россия вербует около 30 000 человек в месяц.

Руководитель московского Центра анализа стратегий и технологий и член гражданского консультативного совета при Министерстве обороны (МО) России Руслан Пухов в середине апреля 2024 года также утверждал, что нынешние российские усилия по криптомобилизации генерируют примерно 30 000 новых военнослужащих ежемесячно.

Российские официальные лица обеспокоены снижением темпов вербовки в преддверии российского наступления летом 2024 года, и непонятно, сохранило ли Министерство обороны России уровень вербовки в 30 000 человек.

За последние месяцы российские войска, в частности, создали более устойчивый аппарат генерации сил для текущих наступательных операций и активизировали усилия по созданию резервов оперативного и стратегического уровня.

ISW продолжает оценивать, что, вероятно, плохо подготовленные и оснащенные российские резервы оперативного и стратегического уровня вряд ли будут готовы действовать как силы проникновения первого эшелона или как эксплуатационные силы второго эшелона, способные провести широкомасштабные наступления в 2024 году, если украинские силы будут иметь средства для защиты.

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