Путин против вмешательства Китая в вопрос войны в Украине: чего боятся в Пекине

Кремлевский диктатор Владимир Путин откровенно не хочет, чтобы китайский лидер Си Цзиньпин влиял на процесс урегулирования войны в Украине. Однако, несмотря на ограниченность, у Китая все же есть определенные инструменты давления на Россию, отметил в эфире 24 канала бывший министр энергетики России и оппозиционер Владимир Милов. Он подчеркнул, что важно сохранять санкционное давление на Кремль, уже демонстрирующее существенные результаты.

Владимир Путин

При этом российский оппозиционер подчеркнул, что Путин резко реагирует на любые попытки Си Цзиньпина влиять на его действия в отношении Украины. Однако Китай четко обозначил две "красные линии", которые Москва не должна пересекать. Первая красная линия – это категорический запрет на использование ядерного оружия. Вторая – отказ от поставки России вооружения, за исключением дронов и товаров двойного назначения.

Таким образом, говорит Милов, Пекин имеет ограниченные рычаги влияния на Кремль. Впрочем, он отметил, что попытки Си Цзиньпина вынудить Путина перейти к мирному процессу могут вызвать у российского президента эмоциональную реакцию и даже истерию.

"По Китаю, я был бы достаточно осторожным. Они обозначили "красные линии". Если дальше будут давить на Путина, вполне возможно, что он "брыкнет" и они, вероятно, этого не хотят", — говорит Милов.

По его мнению, ключевую роль в давлении на Россию продолжают играть санкции Запада. Милов отметил, что их влияние уже очевидно: российская экономика сталкивается с острой нехваткой финансов, высокой инфляцией и провалом политики импортозамещения.

Эксперт убежден, что санкции работают, и это видно. Деньги у Кремля истекают, а инфляция только усиливается. Путин оказывается во все более сложной ситуации, говорит он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп начал игру с Китаем и использует в ней ситуацию вокруг России и Украины.



