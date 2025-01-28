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Путин против вмешательства Китая в вопрос войны в Украине: чего боятся в Пекине

Путин против того, чтобы Китай подталкивал Россию к мирному урегулированию ситуации в Украине

сегодня, 11:02
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Ткачик Олеся

Кремлевский диктатор Владимир Путин откровенно не хочет, чтобы китайский лидер Си Цзиньпин влиял на процесс урегулирования войны в Украине. Однако, несмотря на ограниченность, у Китая все же есть определенные инструменты давления на Россию, отметил в эфире 24 канала бывший министр энергетики России и оппозиционер Владимир Милов. Он подчеркнул, что важно сохранять санкционное давление на Кремль, уже демонстрирующее существенные результаты.

Путин против вмешательства Китая в вопрос войны в Украине: чего боятся в Пекине

Владимир Путин

При этом российский оппозиционер подчеркнул, что Путин резко реагирует на любые попытки Си Цзиньпина влиять на его действия в отношении Украины. Однако Китай четко обозначил две "красные линии", которые Москва не должна пересекать. Первая красная линия – это категорический запрет на использование ядерного оружия. Вторая – отказ от поставки России вооружения, за исключением дронов и товаров двойного назначения.

Таким образом, говорит Милов, Пекин имеет ограниченные рычаги влияния на Кремль. Впрочем, он отметил, что попытки Си Цзиньпина вынудить Путина перейти к мирному процессу могут вызвать у российского президента эмоциональную реакцию и даже истерию.

"По Китаю, я был бы достаточно осторожным. Они обозначили "красные линии". Если дальше будут давить на Путина, вполне возможно, что он "брыкнет" и они, вероятно, этого не хотят", — говорит Милов.

По его мнению, ключевую роль в давлении на Россию продолжают играть санкции Запада. Милов отметил, что их влияние уже очевидно: российская экономика сталкивается с острой нехваткой финансов, высокой инфляцией и провалом политики импортозамещения.

Эксперт убежден, что санкции работают, и это видно. Деньги у Кремля истекают, а инфляция только усиливается. Путин оказывается во все более сложной ситуации, говорит он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп начал игру с Китаем и использует в ней ситуацию вокруг России и Украины.




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Источник: https://24tv.ua/si-mozhe-vplinuti-putina-shhodo-zavershennya-viyni-ukrayini-yaki_n2739427
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