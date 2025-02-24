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Путин провел длительный разговор с Си: какие действия Кремля одобрил Китай и пообещал поддержку

Китай пообещал содействовать мирному урегулированию конфликта в Украине

24 февраля 2025, 16:21
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Ткачик Олеся

Кремлевский диктатор Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин провели длительный телефонный разговор, в ходе которого подробно обсудили дальнейшее развитие стратегического партнерства между Москвой и Пекином, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин провел длительный разговор с Си: какие действия Кремля одобрил Китай и пообещал поддержку

Си Цзиньпин

Как отмечается в сообщении, стороны рассмотрели пути расширения взаимовыгодного сотрудничества в экономической, торговой, инвестиционной, культурной, образовательной и спортивной сферах. Также был подтвержден график предстоящих встреч на высшем уровне, в частности, в рамках празднования 80-летия победы во Второй мировой войне, саммита Шанхайской организации сотрудничества и торжеств в Пекине, посвященных годовщине капитуляции Японии.

Кроме того, указывается, что Путин проинформировал китайского лидера о недавних контактах между Россией и США. В ответ Пекин выразил поддержку диалогу между Москвой и Вашингтоном и заявил о готовности содействовать поиску путей мирного урегулирования войны в Украине.

"С китайской стороны выражена поддержка начавшегося диалога России и США, а также готовность способствовать поиску путей мирного урегулирования украинского конфликта", — сказано в сообщении.

Отдельно лидеры подчеркнули, что сотрудничество между Россией и Китаем является важным стабилизационным фактором в международных отношениях. Они подчеркнули стратегический характер этого взаимодействия, которое, по их словам, не зависит от внешнего влияния и не направлено против третьих стран.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что теперь США поддерживают РФ. В частности, Штаты призывают отозвать подготовленную Украиной и ЕС резолюцию ООН, осуждающую российскую агрессию, и предлагают альтернативный вариант, ставящий действия Киева и Москвы на один уровень. Эта инициатива вызвала сопротивление европейским партнерам.




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Источник: https://www.interfax.ru/world/1010524
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