Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом: о чем ему рассказывал

Российский диктатор отметил содействие Турции в проведении переговоров с Украиной

20 августа 2025, 14:17
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Диктатор РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом озвучил свои оценки состоявшегося в Анкоридже российско-американского саммита. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает прокремлевское агентство ТАСС.

Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом: о чем ему рассказывал

Путин и Эрдоган

"В ходе телефонного разговора с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом президент Российской Федерации Владимир Путин высказал оценки российско-американской встречи в верхах, состоявшейся в Анкоридже", — говорится в сообщении.

Путин отметил содействие в проведении переговоров с представителями Украины в Стамбуле.

Лидеры также обсудили развитие торгово-инвестиционных связей своих стран.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что прямой встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным не избежать, если действительно есть цель завершить войну. Об этом заявил народный депутат Федор Вениславский, член комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке, в эфире "Radio NV".

Он отметил, что дипломатические процессы вступают в новую фазу, и Европа также должна активнее включиться в переговоры с Россией. По его словам, участие европейских лидеров в недавней встрече Зеленского и Трампа в Вашингтоне говорит о готовности ЕС присутствовать на переговорах между Киевом и Москвой. Вениславский также объяснил, почему в Украине появилась готовность говорить о прямых переговорах с Кремлем.                                                                                                                                               



